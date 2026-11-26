Bride Throws Rice Ritual: भारतीय विवाह केवल दो लोगों के साथ जीवन शुरू करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह कई पारंपरिक रीति-रिवाजों और भावनात्मक रिश्तों से भी जुड़ा होता है. शादी के दौरान निभाई जाने वाली हर रस्म का अपना एक सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व है. इन्हीं में से एक है दुल्हन की विदाई के समय मायके की दहलीज पर चावल या गेहूं पीछे की ओर फेंकना. आपने अकसर देखा होगा कि विदाई के वक्त दुल्हन अपने दोनों हाथों में अनाज लेकर उसे सिर के ऊपर से पीछे की ओर उछालती है. आखिर घर छोड़ते समय अनाज फेंकने की यह परंपरा क्यों निभाई जाती है? इसके पीछे केवल भावनाएं हैं या कोई पुराना संदेश भी छिप है?

माता-पिता के घर से विदा होते समय अनाज फेंकने का क्या मतलब है?

हिंदू शादी की परंपराओं में, चावल और गेहूं को भोजन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. चावल को खास तौर पर शुभ और पवित्र माना जाता है. धार्मिक रस्मों में, पूजा, तिलक और शुभ कामों में बिना टूटे चावल का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए, दुल्हन का विदा होते समय अनाज पीछे फेंकना अपने माता-पिता के घर के लिए सुख और समृद्धि की कामना माना जाता है.

इस रस्म का मतलब यह है कि जिस घर में बेटी ने अपना बचपन बिताया, जहां उसे अपने माता-पिता का प्यार और परिवार का साथ मिला, वहां कभी भी खाने और पैसे की कमी न हो. वह अपने पीछे समृद्धि छोड़कर जा रही है. शादी के बाद, भले ही उसका नया घर उसका ससुराल बन जाए, लेकिन अपने माता-पिता के घर से उसका लगाव और वहां शांति और खुशी की उसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है.

बेटी को घर की लक्ष्मी क्यों माना जाता है?

भारतीय संस्कृति में, बेटी को अक्सर घर की लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में, लक्ष्मी को धन, समृद्धि और संपदा की देवी माना जाता है. इस सिंबॉलिक सोच की वजह से, बेटी की विदाई को सिर्फ़ घर से विदाई के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इमोशनल बदलाव के तौर पर भी देखा जाता है.

पीछे अनाज फेंकने की रस्म का मतलब यह निकाला जाता है कि बेटी अपने माता-पिता का घर खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहती. वह अपने हिस्से की खुशियां, शुभकामनाएं और परिवार के लिए खुशहाली छोड़कर जा रही है. हालांकि, इस रस्म को करने का तरीका और इससे जुड़ी मान्यताएं अलग-अलग इलाकों और समुदायों में अलग-अलग हो सकती हैं.