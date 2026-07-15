भारत का रहस्यमयी मंदिर, जहां देवी की प्रतिमा से निकलता है रक्त, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए यह रहस्य

Brajeshwari (Vajreshwari) Devi Temple: भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं और रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. इसके बाद इन्हें करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. इन्हीं में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ब्रजेश्वरी (वज्रेश्वरी) देवी मंदिर है. इस मंदिर का एक अनोखा रहस्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. बता दें कि, यहां स्थापित एक शिलारूप प्रतिमा पर हर वर्ष एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लाल रंग का द्रव दिखाई देता है, जिसे श्रद्धालु देवी का ‘रक्त’ मानते हैं. यह घटना सदियों से आस्था का विषय रही है. हालांकि, इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण पर कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकल सका है. यही वजह है कि यह मंदिर आज भी देश के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. जानिए मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

आस्था और रहस्य का अनोखा संगम

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित मां ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब उनका वक्षस्थल (स्तन) इसी स्थान पर गिरा था. इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है. मंदिर में हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशेष परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान देवी की पिंडी पर मक्खन चढ़ाया जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुछ समय बाद पिंडी पर लाल रंग का द्रव दिखाई देता है, जिसे श्रद्धालु देवी के रक्त का प्रतीक मानते हैं. इसे देखने के लिए दूर-दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं.

क्या कहती है धार्मिक मान्यता?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी ने राक्षसों का संहार करते समय गंभीर युद्ध लड़ा था, जिससे उनके शरीर पर घाव हो गए थे. उन घावों को शांत करने के लिए देवताओं ने उनके शरीर पर मक्खन लगाया था. उसी स्मृति में आज भी मंदिर में मक्खन चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है. लाल रंग के द्रव को श्रद्धालु देवी की दिव्य शक्ति और चमत्कार का प्रतीक मानते हैं.

प्रतिमा से निकलने वाले रक्त पर क्या कहती विज्ञान?

देवी की प्रतिमा से निकलने वाले रक्त को लेकर समय-समय पर अलग-अलग वैज्ञानिक और तर्कसंगत व्याख्याएं सामने आई हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राकृतिक खनिज, नमी, तापमान या अन्य भौतिक-रासायनिक कारणों से होने वाला परिवर्तन हो सकता है. हालांकि, अब तक ऐसा कोई व्यापक, निर्णायक और सर्वमान्य वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ है, जो इस घटना के कारण की अंतिम पुष्टि करता हो. इसलिए यह विषय आज भी आस्था और जिज्ञासा के बीच बना हुआ है.

देश-विदेश से पहुंचते हैं श्रद्धालु

मकर संक्रांति के दौरान मंदिर में विशेष मेले का आयोजन होता है. इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु देवी के दर्शन करने और इस अनूठी परंपरा के साक्षी बनने आते हैं. माना जाता है कि सच्चे मन से मां ब्रजेश्वरी की पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.