Home > अध्यात्म > क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे

क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे

क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म कमल का फूल भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था? जानिए क्यों इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और कैसे यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 18, 2025 11:35:00 IST

brahm kamal
brahm kamal

हिंदू धर्म में फूलों का महत्व बेहद गहरा माना जाता है। हर फूल किसी न किसी देवी-देवता से जुड़ा हुआ है और उनका धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभाव भी बताया गया है। इन्हीं में से एक है ब्रह्म कमल का फूल, जिसके बारे में एक अनोखी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इसका जन्म सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से हुआ था।

जैव विविधता विशेषज्ञ चंदन सिंह ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में बताया कि ब्रह्मकमल मुख्यतः उत्तराखंड या हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। इस फूल को सनातन धर्म के सबसे पवित्र पौधों में गिना गया है। ग्रंथों में इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से बताई गई है। यह फूल बेहद दुर्लभ माना गया है जो आसानी से नहीं खिलता। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पौधे में कई वर्षों तक कोई फूल नहीं खिलता। स्थानीय मान्यताएं हैं कि अगर ये फूल किसी के आंगन में खिला है तो समझो उसके भाग्य खुल गए।

Ganesh chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब है गणेश चतुर्थी? यहाँ दूर करें अपनी उलझन, जानें सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त!

ऐसे हुई थी इस फूल की रचना

कथा के अनुसार, जब भगवान ब्रह्मा ने पहली बार संसार की रचना की, तो वे भावुक होकर रो पड़े। उनके आंसुओं की बूंदें भूमि पर गिरीं और वहीं से एक सुंदर और अद्भुत ब्रह्मकमल का फूल प्रकट हुआ। तभी से इसे को पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जहां ये फूल खिलता है, वहां धन-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यही कारण है कि इसे ‘भाग्य का द्वार खोलने वाला फूल’ कहा जाता है।

इस मूलांक की लड़कियों को मिलता है मनपसंद जीवनसाथी,ससुराल मे चलता है इनका दबदबा,पति से मिलता है प्यार और सम्मान

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: latest news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे
क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे
क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे
क्या आप जानते हैं? ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मा ये फूल खोल देता है किस्मत के दरवाजे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?