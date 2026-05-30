Home > धर्म > Boondi Raita Recipe: रोज-रोज एक जैसा रायता खाकर हो गए बोर? इन आसान ट्रिक्स से बूंदी रायते को दें शाही स्वाद

Boondi Raita Recipe: रोज-रोज एक जैसा रायता खाकर हो गए बोर? इन आसान ट्रिक्स से बूंदी रायते को दें शाही स्वाद

Boondi Raita Recipe: बूंदी के रायते को रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देने के लिए पुदीना-हरी मिर्च का ताजा पेस्ट, राई-हींग का तड़का, इमली की चटनी या सोंठ पाउडर जैसे खास तत्व शामिल किए जा सकते हैं. वहीं बूंदी को पहले गुनगुने पानी में भिगोकर और दही में मलाई मिलाकर तैयार करने से रायते का स्वाद और टेक्सचर कई गुना बेहतर हो जाता है. ये आसान ट्रिक्स साधारण रायते को भी खास बना सकती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 30, 2026 4:48:33 PM IST

रायते में राई-हींग का तड़का डालते ही बदल जाएगा पूरा स्वाद
रायते में राई-हींग का तड़का डालते ही बदल जाएगा पूरा स्वाद


Boondi Raita Recipe: गर्मियों के मौसम में दही और रायता खाने का स्वाद ही अलग होता है. खासकर दोपहर के भोजन में अगर ठंडा-ठंडा रायता मिल जाए तो खाने का मजा कई गुना बढ़ जाता है. अधिकांश घरों में बूंदी का रायता अक्सर बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ नमक, भुना जीरा और दही मिलाकर तैयार कर लेते हैं. नतीजा यह होता है कि कुछ समय बाद इसका स्वाद एक जैसा लगने लगता है और इसमें वह खास बात नहीं आ पाती जो होटल या रेस्टोरेंट के रायते में महसूस होती है. अगर आप भी हर बार एक ही तरीके से बूंदी का रायता बनाकर ऊब चुके हैं और चाहते हैं कि घर का रायता भी रेस्टोरेंट जैसा स्वाद दे, तो कुछ आसान ट्रिक्स और खास सामग्री आपके काम आ सकती हैं. इन छोटे-छोटे बदलावों से साधारण बूंदी रायता भी बेहद स्वादिष्ट और खास बन सकता है.

पुदीना-हरी मिर्च का पेस्ट बढ़ाएगा स्वाद

बूंदी के रायते का स्वाद पूरी तरह बदलने के लिए पुदीना और हरी मिर्च का ताजा पेस्ट सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है. इसके लिए मुट्ठीभर ताजी पुदीना पत्तियां, थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्च लें. इन्हें बिना पानी डाले दरदरा पीस लें या कूट लें. अब दही को फेंटते समय इस मिश्रण को उसमें मिला दें. पुदीना की ताजगी, धनिया की खुशबू और हरी मिर्च का हल्का तीखापन रायते को एक नया और रिफ्रेशिंग स्वाद देता है. गर्मियों में यह मिश्रण पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

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राई-हींग का तड़का बनाएगा रायते को खास

अगर आप रायते में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहते हैं तो एक साधारण तड़का उसका पूरा स्वाद बदल सकता है. रायता तैयार होने के बाद एक छोटे तड़का पैन में आधा चम्मच सरसों का तेल गर्म करें. इसमें थोड़ी राई, चुटकीभर कस्तूरी हींग और 4 से 5 कढ़ी पत्ते डालकर चटकाएं. जब तड़का अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे रायते के ऊपर डाल दें और तुरंत बर्तन को ढक दें. इससे तड़के की खुशबू और स्वाद रायते में अच्छी तरह समा जाता है. यह स्मोकी और मसालेदार फ्लेवर रायते को बेहद लाजवाब बना देता है.

खट्टा-मीठा ट्विस्ट देगा पार्टी जैसा स्वाद

अगर आपको खाने में हल्का खट्टा-मीठा स्वाद पसंद है तो बूंदी रायते में थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं. रायते में आधा चम्मच इमली की मीठी-खट्टी चटनी या थोड़ा सा सोंठ पाउडर मिलाएं. इसके साथ भुना जीरा और काला नमक भी डालें. इससे रायते का स्वाद बिल्कुल शादी या पार्टी में मिलने वाले खास रायते जैसा हो जाता है. खट्टे और मीठे स्वाद का यह संतुलन खाने का मजा बढ़ा देता है.

बूंदी डालने का सही तरीका भी है जरूरी

अधिकांश लोग बूंदी को सीधे दही में डाल देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. बेहतर स्वाद और टेक्सचर के लिए बूंदी को पहले 2 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगोकर रखें. इसके बाद हल्के हाथों से निचोड़ लें और फिर दही में मिलाएं. इस प्रक्रिया से बूंदी का अतिरिक्त तेल निकल जाता है और वह अधिक मुलायम हो जाती है. साथ ही बूंदी दही का स्वाद बेहतर तरीके से सोख पाती है.

मलाई मिलाने से आएगा रिच और क्रीमी टेक्सचर

अगर आपका दही थोड़ा खट्टा है या आप रायते को ज्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो इसमें ताजी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही को फेंटते समय उसमें 2 चम्मच ठंडी और ताजी मलाई मिला दें. इससे दही का खट्टापन संतुलित हो जाता है और रायते का टेक्सचर गाढ़ा व रिच बन जाता है. यही वजह है कि कई होटल और रेस्टोरेंट रायते को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए मलाई का इस्तेमाल करते हैं.

गर्मियों में स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ध्यान

पुदीना, दही और मसालों से तैयार बूंदी का रायता सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने में भी मदद करता है. पुदीना और हींग पाचन को बेहतर बनाने में सहायक माने जाते हैं, जबकि दही शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करता है. इसलिए अगर आप गर्मियों में कुछ स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर खाना चाहते हैं तो इन आसान ट्रिक्स के साथ बूंदी का रायता जरूर बनाकर देखें.

Tags: boondi raitarestaurant style raita
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