Ganesh Chaturthi पर बप्पा के आगमन के लिए ये बॉलीवुड सुपरहिट गाने है सबसे बेस्ट, त्योहार का मजा होगा डबल

Best Songs For Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होने वाला है और हर कोई इस त्योहार की तैयारियों में लगा है। ऐसे में अगर आप भी घर पर गणपति जी को ला रहे हैं, तो आप इन धामेकदार सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग से गणपति जी का स्वागत कर सकते हैं और गणेश चतुर्थी के त्योहार को ओर भी मजेदार बना सकते हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 26, 2025 21:31:17 IST

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल देश के कई राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी इस खास त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौके पर बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और सभी लोग अपने-अपने घरों में भी गणपति की स्थापना करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्तों में अलग ही उत्साह देखा जाता है। गणपति का आगमन ऐसे लगता है जैसे परिवार के कोई सदस्य ही घर आ गए हो। यही वजह है कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी इस त्योहार को खास जगह दी गई हैं और गणेश चतुर्थी पर कई गाने बनाएं गए हैं, जो काफी हिट भी हुए है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं गणपति के आगमन की तैयारी मे किन गानों के साथ उनका स्वागत कर सकते है। 

गणेश चतुर्थी के त्योहार को स्पेशल बनाने के लिए बॉलीवुड के बेस्ट सॉन्ग (Best Bollywood Songs To Make Ganesh Chaturthi Festival Special)

“देवा ओ देवा गणपति देवा” (Deva Ho Deva Ganpati Deva)

90 दशक की फिल्म ‘हमसे बढ़कर कौन’ का गाना “देवा ओ देवा गणपति देवा” काफी फेमस गाना हैं, इस गाने में मिथुन चक्रवर्ती, डेनी और अमजद खान जैसे कलाकार गणपति की भक्ति में मगन हुए नाचते दिख रहे हैं।

“सुनो गणपति बप्पा मोरया” (Suno Ganpati Bappa Morya)

वरुण धवन की फिल्म ‘जुड़वा 2’  का गाना ‘सुनो गणपति बप्पा मोरया लोगों को काफी पसंद आया था, इस गाने में वरुण धवन डांस करते हुए अपने दिल की बात भगवान गणपति से बताते नजर आते हैं। गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन के लिए यह गाना सबसे बेस्ट है।

“तेरा ही जलवा” (Jalwa)

सलमान खान की फिल्म ‘वांटेड’ का गाना ‘तेरा ही जलवा…’ काफी हिट हुआ था।  ये गाना अक्सर गणेश चतुर्थी में गणपति बप्पा के स्वागत में बजाया जाता है। इस गाने के लिए खास अनिल कपूर, गोविंदा और प्रभुदेवा ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था। 

“तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा” (Tujhko Phir Se Jalwa Dikhana Hi Hoga)

शाहरुख खान की फिल्म ‘डॉन’ में “तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा” लोगों के सबसे पसंदीदा गाने में से एक है। इस गाने में शाहरुख गणपति बप्पा के इस गाने पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन के लिए यह गाना काफी अच्छा हो सकता है। 

 “गणपति बप्पा मोरया” (Ganpati Bappa Morya)

फिल्म ‘ABCD’ का गाना ‘गणपति बप्पा मोरया…’ काफी सुपरहिट हुआ था। इस गाने की कॉरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने बेहतरीन ढंग से की है। इस गाने को गणेश चतुर्थी के उत्सव में बहुत गाया जाता है। 

गणपति आरती सुखकर्ता – दुःखहर्ता (Ganpati Aarti Sukhkarta Dukhharta) 

सुपरहिट फिल्म ‘वास्तव’ में गणपति की आरती गाई गई हैं। इस गाने में महाराष्ट्र का पूरा फ्लेवर आपको दिखाई देगा। गणपति बप्पा का ये गाना काफी फेमस है। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर इसे गणपति के आगमन पर खूब धूमधाम से बजाया जाता है।

