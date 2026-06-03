Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?

Body Hair Removal for Men: आज-कल के समय में लोग काफी मॉडन हो गए हैं, हर कोई साफ-सुथरा और मॉडर्न दिखना चाहता है ताकि लोग उन्हें पसंद करें और वो अटरैक्टिव दिखें. ऐसे में एक चीज आती है वो है बॉडी हेयर. महिला हो या पुरुष आपको अपने शरीर के बाल हटाने है या नहीं ये आपकी पसंद है लेकिन क्या आपको पता है कि शरीर के बालों को हटाने को लेकर शास्त्रों में कई नियम हैं. इसी के चलते आइए जानते हैं कि मर्दों को अपने शरीर के बाल हटाने चाहिए, क्या कहते हैं नियम?

मर्दों के सीने पर बाल

शास्त्रों की माने तो मर्दों के सीने पर बाल होना काफी शुभ होता है. ऐसे लोगों को साहसी और भाग्यशाली माने जाते हैं. ऐसे मर्दों की जीवन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं. वो लोग ऐशो-आराम से रहते हैं और उनकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है. इसलिए सीने के बाल को नेचुरली रखना शुभ माना जाता है. मर्दों की शेविंग या ट्रिमिंग भाग्य पर असर पड़ता है.

शरीर की आभा और ऊर्जा

हर शरीर की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है. इसमें बालों को काफी जरूरी माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार अगर मर्दों के शरीर में ज्यादा बाल हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को सोख सकते हैं. इसलिए अपने ग्रहों को शांत रखने के लिए ट्रिमिंग और शेविंग करते रहना चाहिए. जिसमें की सिर, दाढ़ी, प्राइवेट पार्ट और बगल के बाल जरूरी होते हैं.

हाथ-पैर के बाल

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, हाथ और पैर के बाल भाग्य, स्वभाव और भविष्य का आईना भी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उंगलियों और अंगूठे के बाल नहीं काटने चाहिए. साथ ही पैर की पिंडलियों के बालों को अच्छा माना जाता है, इसलिए जब तक ज्यादा जरूरी न हो इन्हें नहीं काटना चाहिए. ऐसा करने से शनि पर असर पड़ता है.

शेविंग-ट्रिमिंग के नियम क्या है?

अगर शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाल काटना या शेविंग करना अच्छा होता है.

साथ ही हिंदू धर्म में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल और दाढ़ी कटवाना खराब माना जाता है.

साथ ही सूर्यास्त के बाद भी बाल और नाख़ून नहीं काटना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.