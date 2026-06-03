Home > धर्म > Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?

Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?

Body Hair Removal for Men: वैसे तो हर कोई सफाई के लिए अपने बालों को काटता है लेकिन क्या मर्दों को अपने शरीर के बाल काटने चाहिए. आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं शास्त्रों के नियम-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 3, 2026 3:25:45 PM IST

Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?


Body Hair Removal for Men: आज-कल के समय में लोग काफी मॉडन हो गए हैं, हर कोई साफ-सुथरा और मॉडर्न दिखना चाहता है ताकि लोग उन्हें पसंद करें और वो अटरैक्टिव दिखें. ऐसे में एक चीज आती है वो है बॉडी हेयर. महिला हो या पुरुष आपको अपने शरीर के बाल हटाने है या नहीं ये आपकी पसंद है लेकिन क्या आपको पता है कि शरीर के बालों को हटाने को लेकर शास्त्रों में कई नियम हैं. इसी के चलते आइए जानते हैं कि मर्दों को अपने शरीर के बाल हटाने चाहिए, क्या कहते हैं नियम?

मर्दों के सीने पर बाल

शास्त्रों की माने तो मर्दों के सीने पर बाल होना काफी शुभ होता है. ऐसे लोगों को साहसी और भाग्यशाली माने जाते हैं. ऐसे मर्दों की जीवन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं. वो लोग ऐशो-आराम से रहते हैं और उनकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है. इसलिए सीने के बाल को नेचुरली रखना शुभ माना जाता है. मर्दों की शेविंग या ट्रिमिंग भाग्य पर असर पड़ता है.

You Might Be Interested In

शरीर की आभा और ऊर्जा

हर शरीर की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है. इसमें बालों को काफी जरूरी माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार अगर मर्दों के शरीर में ज्यादा बाल हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को सोख सकते हैं. इसलिए अपने ग्रहों को शांत रखने के लिए ट्रिमिंग और शेविंग करते रहना चाहिए. जिसमें की सिर, दाढ़ी, प्राइवेट पार्ट और बगल के बाल जरूरी होते हैं.

हाथ-पैर के बाल

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, हाथ और पैर के बाल भाग्य, स्वभाव और भविष्य का आईना भी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उंगलियों और अंगूठे के बाल नहीं काटने चाहिए.  साथ ही पैर की पिंडलियों के बालों को अच्छा माना जाता है, इसलिए जब तक ज्यादा जरूरी न हो इन्हें नहीं काटना चाहिए. ऐसा करने से शनि पर असर पड़ता है.

 शेविंग-ट्रिमिंग के नियम क्या है?

अगर शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाल काटना या शेविंग करना अच्छा होता है.
साथ ही हिंदू धर्म में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल और दाढ़ी कटवाना खराब माना जाता है. 
साथ ही सूर्यास्त के बाद भी बाल और नाख़ून नहीं काटना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Body Hair Removal for MenBody Hair Removal for Men rules
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में रोज पिएं ये ‘मैजिक ड्रिंक’, लू भी नहीं...

June 3, 2026

400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

June 3, 2026

‘पहली बारिश’ के पानी में छिपे हैं ये ‘अमृत’ समान...

June 3, 2026

सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये...

June 2, 2026

किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार उठाई IPL ट्रॉफी? देखें...

June 2, 2026

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026
Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?
Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?
Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?
Body Hair Removal for Men: मर्दानगी पर सवाल या स्मार्ट चॉइस! मर्दों को शरीर के बाल हटाने चाहिए या नहीं; जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम?