Blue Moon 2026: ब्लू मून की रात जल अर्पित करते समय बोलें ये 4 शब्द, मिल सकते हैं शुभ फल

Blue Moon 2026: भारत में आज रविवार, 31 मई की शाम को एक अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है. क्योंकि इस दिन बेहद ही दुर्लभ ब्लू मून देखने को मिलने वाला है. बता दें कि, यह इस महीने की दूसरी पूर्णिमा है. जिसमें पूरा चांद नजर आने वाला है. वैसे हर महीने एक ही पूर्णिमा तिथि पड़ती है. लेकिन मई महीने में इस बार पूर्णिमा का बेहद ही दुर्लभ संयोग बना था. पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और जल अर्पित करना शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं जल अर्पित करने का सही तरीका.

ब्लू मून क्या होता है?

ब्लू मून तब दिखता है जब एक ही महीने में दो बार पूरा चांद होता है. 1 मई को पूरा चांद दिखा था, और अब 31 मई को दूसरा दिख रहा है. क्योंकि चांद को अपने फेज़ बदलने में करीब 29 और आधे दिन लगते हैं.

जल अर्पित करना माना जाता है शुभ

आज शाम को चांद निकलने के बाद स्नान कर साफ-सुथरे कपड़े पहन लें.

चांदी के बर्तन या तांबे के लोटे में साफ जल अर्पित कर लें.

कच्चा दूध, फूल और अक्षत पानी में डाल लें.

फिर चांद की तरफ चेहरा कर जल अर्पित करें.

सुख-शांति और समृद्धि की प्राथना करें.

जल अर्पित कर बोलें 4 शब्द

धार्मिक मान्यता के मुताबिक, चांद को जल अर्पित कर एक खास मंत्र का जाप करें. इस मंत्र को आज 11, 21 और 108 बार जाप करें.

“ॐ सोम सोमाय नमः”

ब्लू मून कैसे देखें?

अगर आप चांद को सबसे ज़्यादा चमकते हुए देखना चाहते हैं, तो यह 31 मई को सुबह 8:45 बजे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम (UTC) के हिसाब से सबसे ज़्यादा दिखेगा. भारत में, यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) के हिसाब से दोपहर 2:15 बजे होगा. असली नजारा तो चांद निकलने के समय होता है, सूरज डूबने के ठीक बाद, जब चांद क्षितिज के पास होता है. तभी यह सबसे बड़ा और सबसे शानदार दिखता है.