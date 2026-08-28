रावण-मंदोदरी की पहली मुलाकात का साक्षी है ये मंदिर! यहां पूजा करने से मिलता है मनचाहा वर, रोचक है इसकी कथा

Bilveshwar Nath Temple Meerut: मेरठ की धार्मिक पहचान सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं है. शहर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी लोककथाएं आज भी श्रद्धालुओं के बीच सुनाई जाती हैं. इन्हीं में से एक है श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर, जिसे स्थानीय परंपरा में रावण और मंदोदरी की कथा से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना के दौरान इसी स्थान पर रावण की मुलाकात मंदोदरी से हुई थी. मान्यता है कि जिस मंदिर में रावण और मंदोदरी की मुलाकात (Ravana Mandodari Story) हुई थी, वहां आज भी शिव जी की आराधना करने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

कौन थी मंदोदरी

मंदोदरी असल में राक्षसराज मयासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थीं. जिसे लेकर यह मान्यता भी प्रचलित है कि मयासुर ने मंदोदरी को गोद लिया था. इसी के साथ वह पंच कन्याओं में से एक थी, जिन्हें यह वरदान मिला हुआ था कि विवाह के बाद भी इनका कौमार्य कभी भंग नहीं होगा.

रावण और मंदोदरी की मुलाकात की कथा

स्थानीय मान्यता के अनुसार, मंदोदरी भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने आया करती थीं. दूसरी ओर रावण भी शिव का परम भक्त माना जाता है. कथा कहती है कि शिव आराधना के इसी क्रम में दोनों की पहली मुलाकात हुई.

कहा जाता है कि मंदोदरी की भक्ति और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रावण उनसे विवाह करना चाहता था. आगे चलकर दोनों का विवाह हुआ और मंदोदरी लंका की महारानी बनीं. हालांकि, रावण और मंदोदरी की पहली मुलाकात बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में हुई थी, इसका कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. यह स्थानीय धार्मिक मान्यता और पौराणिक लोककथा के रूप में प्रसिद्ध है.

मनचाहा वर मिलने की मान्यता

बिल्वेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. खास तौर पर विवाह और पारिवारिक सुख से जुड़ी इच्छाओं के लिए भक्त यहां पूजा-अर्चना करते हैं. सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है. हालांकि, मनोकामना पूरी होने या पूजा से किसी विशेष परिणाम की प्राप्ति आस्था और धार्मिक विश्वास का विषय है.

मंदिर के नाम से जुड़ा है बेलपत्र का महत्व

भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है. बिल्वेश्वर नाम भी बिल्व यानी बेल वृक्ष से जुड़ा माना जाता है. शिव भक्तों के लिए बेलपत्र अर्पित करना भगवान शिव की आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है.