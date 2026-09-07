Home > धर्म > चारों ओर पानी, बीच में महादेव का मंदिर! कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा से नाता, जींद के भूतेश्वर मंदिर की रोचक कहानी

चारों ओर पानी, बीच में महादेव का मंदिर! कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा से नाता, जींद के भूतेश्वर मंदिर की रोचक कहानी

Bhuteshwar Temple Jind: कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की, जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो और बीच में एक द्वीप की तरह भगवान शिव का मंदिर विराजमान हो. जी हां, हरियाणा के जींद में स्थित भूतेश्वर मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा ही है. भूतेश्वर तीर्थ को कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध 48 कोस तीर्थ-परिक्रमा से भी जोड़ा जाता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 7, 2026 10:27:34 AM IST

Bhuteshwar Temple Jind
Bhuteshwar Temple Jind


Bhuteshwar Temple Jind: भारत में तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. यहां होने वाले चमत्कार लोगों की समझ से परे हैं. कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की, जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो और बीच में एक द्वीप की तरह भगवान शिव का मंदिर विराजमान हो. जी हां, हरियाणा के जींद में स्थित भूतेश्वर मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा ही है. मंदिर के चारों तरफ मौजूद विशाल जलकुंड इसकी पहचान को और खास बनाता है. स्थानीय रूप से इसे रानी तालाब भी कहा जाता है. इस मंदिर की खासियत सिर्फ इसकी बनावट नहीं है. भूतेश्वर तीर्थ को कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध 48 कोस तीर्थ-परिक्रमा से भी जोड़ा जाता है. हरियाणा सरकार की 48 कोस तीर्थ सूची में भी जींद के भूतेश्वर तीर्थ का उल्लेख मिलता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

शिव के ‘भूतेश्वर’ रूप को समर्पित है मंदिर

जींद का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. जिला प्रशासन के अनुसार, मंदिर का नाम भूतेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां भगवान शिव को ‘भूतनाथ’ के रूप में पूजा जाता है. मंदिर गोहाना रोड पर स्थित है और इसका निर्माण जींद के शासक राजा रघुबीर सिंह ने कराया था. मंदिर के चारों ओर बना बड़ा जलाशय इसकी सबसे अलग पहचान है. इसी जलाशय के कारण इसे रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है. जींद जिला प्रशासन की वेबसाइट में भी मंदिर के चारों ओर बड़ी टंकी और रानी तालाब के स्थानीय नाम से दर्ज है.

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बीच पानी में मंदिर का अनोखा दृश्य

भूतेश्वर मंदिर को देखने पर सबसे पहले नजर उसके आसपास फैले पानी पर जाती है. जलाशय के बीच मंदिर का होना इसे दूसरे शिव मंदिरों से अलग दृश्य देता है. श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जींद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है. मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यताओं में रानी तालाब और राजपरिवार की कहानियां भी सुनाई जाती हैं. हालांकि इन कथाओं के अलग-अलग संस्करण मिलते हैं.

48 कोस परिक्रमा से क्या है नाता?

कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है. यह कुरुक्षेत्र क्षेत्र में फैले अनेक तीर्थों, सरोवरों और धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली तीर्थ-परंपरा है. हरियाणा पर्यटन के अनुसार, कुरुक्षेत्र को लगभग 48 कोस के पवित्र क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जिसमें अनेक धार्मिक स्थल और पवित्र सरोवर शामिल हैं. इस व्यापक तीर्थ क्षेत्र में जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत के कई तीर्थों को शामिल किया गया है. सरकारी 48 कोस सूची में भूतेश्वर तीर्थ को जींद के प्रमुख तीर्थों में रखा गया है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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