Home > धर्म > भीष्म की प्यास बुझाने जमीन से निकली गंगा, मृत्यु के बाद मां ने आंसुओं से बुझाई चिता! रहस्य जानकर भावुक हो जाएंगे

भीष्म की प्यास बुझाने जमीन से निकली गंगा, मृत्यु के बाद मां ने आंसुओं से बुझाई चिता! रहस्य जानकर भावुक हो जाएंगे

Bhishma Pitamah Ganga Story: बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह के पास जब जीवन के अंतिम दिनों में प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता हुई, तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती को भेदकर गंगा की धारा प्रकट कर दी. पढ़िए महाभारत की रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 25, 2026 8:41:36 AM IST

Bhishma Pitamah Ganga Story
Bhishma Pitamah Ganga Story


Bhishma Pitamah Ganga Story: महाभारत की कथा में भीष्म पितामह का जीवन जितना वीरता और त्याग से भरा था, उनकी मृत्यु का प्रसंग उतना ही भावुक कर देने वाला है. बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह के पास जब जीवन के अंतिम दिनों में प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता हुई, तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती को भेदकर गंगा की धारा प्रकट कर दी. मान्यता है कि यही गंगा कभी भीष्म की मां थीं. लेकिन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती. लोक कथा के अनुसार, जब उत्तरायण में भीष्म ने अपने प्राण त्यागे और उनके अंतिम संस्कार के लिए चिता सजाई गई, तब मां गंगा अपने पुत्र के वियोग में इतनी व्याकुल हुईं कि उनके आंसुओं ने चिता की अग्नि को शांत कर दिया. पढ़िए महाभारत की रोचक कथा-

बाणों की शय्या पर लेटे थे भीष्म

कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर लेट गए थे. उन्हें इच्छा-मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्यागने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे. एक समय उन्हें तेज प्यास लगी. तब उन्होंने जल की इच्छा जाहिर की. 

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भीष्म की प्यास देखकर अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे धरती में मारा. फिर उसी स्थान से गंगा की धारा फूट पड़ी और भीष्म ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई. यह इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि गंगा ही भीष्म की जन्मदात्री थीं. इस तरह अंतिम समय में भी उनके पुत्र को गंगा का जल प्राप्त हुआ.

उत्तरायण में भीष्म ने त्यागे प्राण

महाभारत की परंपरा के अनुसार, भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की. जब उन्हें लगा कि प्राण त्यागने का उचित समय आ गया है, तब उन्होंने भगवान कृष्ण और उपस्थित पांडवों-कौरवों के बीच अपने प्राण त्याग दिए. भीष्म के निधन से पूरा कुरु वंश शोक में डूब गया. उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई. जिस योद्धा ने जीवनभर हस्तिनापुर की रक्षा की थी, अब वही महान योद्धा पंचतत्व में विलीन होने जा रहा था.

मां गंगा क्यों रो पड़ीं?

लोककथा के अनुसार, जब भीष्म की चिता जलाई गई तो मां गंगा अपने पुत्र के वियोग में विलाप करने लगीं. कहा जाता है कि, उनके आंसुओं की धारा इतनी प्रबल थी कि उसने चिता की अग्नि को शांत कर दिया. इस प्रसंग को मां और पुत्र के अटूट संबंध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. जिस गंगा ने जन्म के समय देवव्रत यानी भीष्म को अपनी गोद में लिया था, उसी गंगा का जल उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी उनके साथ रहा.

भीष्म की कहानी में गंगा का विशेष स्थान

भीष्म का मूल नाम देवव्रत था. राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग करने की भयंकर प्रतिज्ञा ली. इसी कारण उन्हें ‘भीष्म’ कहा गया.

Tags: DharmMahabharat Storyreligion news
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