Home > धर्म > भीष्म के वे 5 स्वर्ण बाण… जिनसे होने वाली थी पांडवों की मौत! फिर कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसे छीना आखिरी हथियार

भीष्म के वे 5 स्वर्ण बाण… जिनसे होने वाली थी पांडवों की मौत! फिर कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसे छीना आखिरी हथियार

Bhishma Golden Arrows Story: कुरुक्षेत्र में जब भाई-भाई आमने-सामने थे, तब कई ऐसे निर्णायक मोड़ आए, जहां कृष्ण की बुद्धि ने वह कर दिखाया, जो बड़े-बड़े योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र से नहीं कर पाए. ऐसी एक कहानी भीष्म के 5 स्वर्ण बाण से जुड़ी है.

By: Lalit Kumar | Published: September 17, 2026 8:37:53 AM IST

Bhishma Golden Arrows Story
Bhishma Golden Arrows Story


Bhishma Golden Arrows Story: महाभारत सिर्फ युद्ध और शौर्य की कहानी नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की अद्भुत रणनीति और समझदारी का भी प्रमाण है. कुरुक्षेत्र में जब भाई-भाई आमने-सामने थे, तब कई ऐसे निर्णायक मोड़ आए, जहां कृष्ण की बुद्धि ने वह कर दिखाया, जो बड़े-बड़े योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र से नहीं कर पाए. ऐसी एक कहानी भीष्म के 5 स्वर्ण बाण से जुड़ी है. दरअसल, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था. पांडवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थे पितामह भीष्म, जिनके सामने बड़े-बड़े योद्धा भी टिक नहीं पा रहे थे. 

एक रात दुर्योधन ने भीष्म पर पांडवों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया. तब भीष्म ने ऐसा वचन दे दिया, जिसने अगले दिन की लड़ाई का परिणाम ही बदल देने की आशंका पैदा कर दी. उन्होंने पांच ऐसे बाण तैयार किए, जिन्हें पांडवों की मृत्यु का कारण बनने वाला बताया गया. कहा जाता है कि, इन बाणों से पांडवों की मृत्यु हो सकती थी. मगर भगवान कृष्ण ने बड़ी सूझबूझ के साथ दुर्योधन से वो आखिरी हथियार छीन लिया. पढ़िए महाभारत से जुड़ी रोचक कथा-

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दुर्योधन को भीष्म पर शक क्यों था?

महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे. वे जानते थे कि पांडव उनके प्रिय पौत्रों जैसे हैं, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे. युद्ध के दौरान दुर्योधन को कई बार लगता था कि भीष्म पांडवों के प्रति नरमी बरत रहे हैं. इसी बात को लेकर एक दिन उसने भीष्म से इसी बात को लेकर नाराजगी जताई.

कथा के अनुसार, दुर्योधन के आरोपों से भीष्म बेहद आहत हुए. उन्होंने कहा कि वह अगले दिन पांडवों का वध करने के लिए पांच बाणों का इस्तेमाल करेंगे. इन बाणों को उन्होंने विशेष रूप से तैयार किया और संकल्प लिया कि वे पांचों पांडवों को समाप्त कर देंगे.

दुर्योधन ने मांग लिए पांचों बाण

भीष्म ने जब यह बात कही तो दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ कि पांडव बच पाएंगे. उसे डर था कि कहीं सुबह तक ये बाण किसी तरह नष्ट न हो जाएं. इसलिए दुर्योधन ने भीष्म से वे पांचों बाण अपने पास रखने के लिए मांग लिए. भीष्म ने उसे बाण दे दिए. दुर्योधन ने उन्हें सुरक्षित रख लिया.

श्रीकृष्ण को कैसे पता चला?

महाभारत कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण को जब भीष्म के पांच बाणों और दुर्योधन के पास उनके सुरक्षित होने की जानकारी मिली तो उन्होंने एक योजना बनाई. कृष्ण जानते थे कि, दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन से एक वरदान प्राप्त किया था. कथा के अनुसार, अर्जुन ने किसी समय दुर्योधन को संकट से बचाया था और बदले में दुर्योधन ने उसे पांच मनचाही वस्तुएं देने का वचन दिया था. अब कृष्ण ने अर्जुन को उसी पुराने वचन की याद दिलाई.

जब दुर्योधन के पास पहुंचे अर्जुन 

कथा के अनुसार, कृष्ण की योजना के तहत अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंचा और उससे वही पांच वस्तुएं मांग लीं, जिनका वचन दुर्योधन पहले दे चुका था. दुर्योधन ने वचन निभाने की बात स्वीकार की. तब अर्जुन ने भीष्म के वे पांच बाण मांग लिए. अब दुर्योधन के पास अपना वचन तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था. उसे मजबूरी में वे पांचों बाण अर्जुन को देने पड़े. इस तरह भीष्म के हाथों तैयार किए गए वे बाण पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल होने से पहले ही उनके पास पहुंच गए.

भीष्म समझ गए कृष्ण की लीला

जब भीष्म को इस घटना का पता चला तो वे समझ गए कि इसके पीछे श्रीकृष्ण की रणनीति थी. वह जानते थे कि, कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं हैं, बल्कि युद्ध की दिशा को समझने वाले अद्भुत रणनीतिकार भी हैं. भीष्म ने कृष्ण की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और समझ लिया कि पांडवों की रक्षा स्वयं श्रीकृष्ण कर रहे हैं.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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