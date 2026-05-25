Home > धर्म > जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब लोग पहुंचते हैं इस चमत्कारी धाम! भिंड का ये मंदिर कर देता सबको हैरान

जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब लोग पहुंचते हैं इस चमत्कारी धाम! भिंड का ये मंदिर कर देता सबको हैरान

Dandroua Dham: मध्य प्रदेश के भिंड स्थित दंदरौआ धाम में हनुमान जी 'डॉक्टर हनुमान' के रूप में पूजे जाते हैं. यहां भक्त स्वास्थ्य लाभ, सुख-शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 25, 2026 5:07:31 PM IST

जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब लोग पहुंचते हैं इस चमत्कारी धाम! भिंड का ये मंदिर कर देता सबको हैरान


Dandroua Dham: भारत को आस्था और चमत्कारों की भूमि कहा जाता है. यहां ऐसे अनेक मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को गहरी श्रद्धा से जोड़ती हैं. मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरौआ धाम भी एक ऐसा ही फेमस धार्मिक स्थल है, जहां भक्त केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी बीमारियों और दुखों से राहत की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. इस मंदिर की सबसे अनोखी बात ये है कि यहां भगवान हनुमान को ‘डॉक्टर हनुमान’ के रूप में पूजा जाता है.

 डॉक्टर हनुमान के रूप में होती है पूजा

दंदरौआ धाम में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा साधारण नहीं मानी जाती. यहां उन्हें एक चिकित्सक के स्वरूप में सजाया जाता है. प्रतिमा के साथ स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, जो इस मंदिर की पहचान बन चुका है. श्रद्धालु उन्हें ‘डॉक्टर हनुमान जी महाराज’ कहकर पुकारते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं.

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मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ यहां आता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है. यही वजह है कि ये मंदिर आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है.

 300 साल पुरानी मानी जाती है प्रतिमा

दंदरौआ धाम में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति लगभग 300 साल पुरानी बताई जाती है. इस प्रतिमा की खासियत ये भी है कि बजरंगबली यहां नृत्य मुद्रा में विराजमान हैं. ऐसा स्वरूप बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है. मंदिर परिसर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं.

 डॉक्टर हनुमान मंदिर से जुड़ी रोचक कथा

इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी लोगों के बीच काफी प्रचलित है. कहा जाता है कि कई वर्ष पहले यहां शिवकुमार दास नाम के संत रहा करते थे, जो हनुमान जी के परम भक्त थे. वे प्रतिदिन पूरे विधि-विधान से पूजा करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे. मान्यता के अनुसार, एक समय शिवकुमार दास गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित हो गए. बीमारी बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और लगातार हनुमान जी की आराधना करते रहे.

कैंसर रोगियों की उमड़ती है भीड़

दंदरौआ धाम में रोजाना बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचते हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं. खासतौर पर कैंसर मरीज यहां आकर पूजा करते हैं और स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि यहां की आस्था और सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान करती है.

  

Tags: bhind hanuman templeDandroua DhamDoctor Hanuman Temple
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