5 महीने बाद खुल रहा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जानिए पूरी प्रक्रिया

Bhimashankar Temple Reopen 2026: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास स्थित पवित्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. करीब पांच महीने तक नवीनीकरण और विकास कार्यों के चलते बंद रहने के बाद भीमाशंकर मंदिर 15 जून 2026 से एक बार फिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा. सावन महीने से ठीक पहले मंदिर के कपाट खुलने से शिवभक्तों में उत्साह का माहौल है.

भीमाशंकर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर वर्ष यहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए हैं.

क्यों बंद किया गया था भीमाशंकर मंदिर?

मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्यों के कारण जनवरी 2026 में मंदिर को अस्थायी रूप से बंद किया गया था. आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले और बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य शुरू किए थे.इन कार्यों में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार, भीड़ प्रबंधन प्रणाली और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास शामिल था. अब अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने दर्शन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है.

15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन

ॉमंदिर प्रशासन के अनुसार 15 जून 2026 से श्रद्धालु नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे. सावन शुरू होने से पहले मंदिर खुलने के कारण इस बार बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है.दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं को पहले से स्लॉट बुक करने की सलाह दी गई है.

मंदिर में हुए बड़े बदलाव

पिछले पांच महीनों में मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं जोड़ी गई हैं. श्रद्धालुओं के लिए आने-जाने के मार्गों को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत किया गया है.इसके अलावा बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि उन्हें दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

दर्शन के लिए नए नियम

मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को देखते हुए कुछ विशेष नियम लागू किए हैं.

प्रतिदिन केवल 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी.

दर्शन सुबह 7 बजे से शुरू होंगे.

सुबह 11 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.

मंदिर में प्रवेश के समय वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.

बिना ऑनलाइन पंजीकरण के प्रवेश नहीं मिलेगा.

श्रद्धालुओं को निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार ही मंदिर पहुंचना होगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा. इसके बाद निर्धारित समय पर मंदिर पहुंचकर दर्शन किए जा सकेंगे. प्रशासन का कहना है कि इससे भीड़ कम होगी और श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

भीमाशंकर मंदिर कैसे पहुंचें?

भीमाशंकर मंदिर पुणे और मुंबई दोनों शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.

Pune Junction Railway Station से दूरी लगभग 125 किलोमीटर

Karjat Railway Station से दूरी लगभग 106 किलोमीटर

पुणे से एमएसआरटीसी बस, टैक्सी और कैब सेवाएं उपलब्ध हैं