Home > धर्म > पहले दुर्योधन का जहर, फिर नागों का विष… आखिर कैसे भीम को मिला 10,000 हाथियों का बल? रोचक है महाभारत की कथा

पहले दुर्योधन का जहर, फिर नागों का विष… आखिर कैसे भीम को मिला 10,000 हाथियों का बल? रोचक है महाभारत की कथा

Bhima 10000 Elephants Strength: महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता बचपन से ही रही है. इसका एक उदाहरण भीम और दुर्योधन का प्रसंग है. दरअसल, भीम अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के कारण कौरवों के लिए खास तौर पर चुनौती थे. फिर दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 24, 2026 8:45:39 AM IST

Bhima 10000 Elephants Strength
Bhima 10000 Elephants Strength


Bhima 10000 Elephants Strength: महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता बचपन से ही रही है. इसका एक उदाहरण भीम और दुर्योधन का प्रसंग है. दरअसल, भीम अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के कारण कौरवों के लिए खास तौर पर चुनौती थे. दुर्योधन के मन में उनके प्रति ईर्ष्या थी और इसी वजह से उसने बचपन में ही भीम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

कथा के अनुसार, एक बार दुर्योधन ने भीम को भोजन में विष दे दिया. विष का असर होने के बाद भीम को गंगा नदी में फेंक दिया गया. दुर्योधन को लगा कि भीम की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही पसंद था. पढ़िए महाभारत का रोचक प्रसंग-

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नागों ने भीम को काटा तो क्या हुआ?

गंगा में बहते हुए भीम नागलोक तक पहुंच गए. वहां मौजूद नागों ने जब भीम को देखा तो उन्होंने उन्हें डसना शुरू कर दिया. सुनने में यह प्रसंग चौंकाने वाला लगता है कि पहले ही विष दिए जाने के बाद नागों का विष भी भीम के शरीर में पहुंचा, लेकिन कथा में इसी घटना को उनके लिए वरदान बनने वाला मोड़ बताया गया है.

महाभारत की कथा के अनुसार, नागों का विष भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष को काटने लगा. इस तरह दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव समाप्त हो गया और भीम को होश आ गया.

नागराज वासुकि से जुड़ा है प्रसंग

जब नागों को पता चला कि भीम कुंती के पुत्र और पांडु के पुत्र हैं. नागराज वासुकि ने भीम के साथ विशेष व्यवहार किया. इसी दौरान भीम को एक दिव्य पेय पिलाए जाने का प्रसंग मिलता है. कहा जाता है कि, उस पेय को पीने के बाद भीम के शरीर में असाधारण शक्ति आ गई. 

महाभारत की कथा के अनुसार, उन्होंने लगातार आठ कुंडों का दिव्य रस पिया और प्रत्येक कुंड के बाद उनका बल बढ़ता गया. इसीलिए माना जाता है कि, भीम को 10,000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त हुआ था.

आठ दिन बाद लौटे हस्तिनापुर

कथा के अनुसार, भीम नागलोक में कुछ समय तक रहे. वहां दिव्य पेय पीने के बाद उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि वे फिर से अपने परिवार के पास लौट सके. जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तो कुंती और पांडव उन्हें देखकर बेहद प्रसन्न हुए. दूसरी ओर, दुर्योधन को जब पता चला कि भीम जीवित हैं तो उसकी योजना विफल हो गई. इस घटना के बाद पांडव-कौरव संघर्ष और भी गहरा होता गया.

भीम की शक्ति का महाभारत में महत्व

महाभारत में भीम को पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है. उनकी शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने आगे चलकर अनेक युद्धों और महत्वपूर्ण प्रसंगों में किया. जरासंध के साथ मल्लयुद्ध से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक भीम की शारीरिक ताकत उनकी पहचान बनी रही.

Tags: Dharmhome-hero-pos-3Mahabharat Storyreligion news
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