चंबल के बीहड़ों में बसा चमत्कारी शिवधाम! जहां खूंखार डाकू भी टेकते थे माथा, महाभारत कालीन है भारेश्वर महादेव मंदिर

Bhareshwar Mahadev Temple: चंबल नदी के बीहड़ जितने अपने खौफ और डाकुओं के लिए बदनाम रहे हैं, उतने ही वे अपने प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों के लिए भी जाने जाते हैं. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल के किनारे स्थित भारेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और डाकुओं की अगाध आस्था वाकई हैरान करने वाली है. यह महाभारत कालीन मंदिर दूर-दूर तक ख्याति पाए हुए है. मान्यता है मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी. कहा जाता है कि, चंबल क्षेत्र में रहने वाले डाकू या बागी इस मंदिर में पूजा करने आते थे. वे किसी भी मिशन पर जाने से पहले भोलेनाथ से प्रार्थना करने इसी मंदिर में आते थे. अब सवाल है कि आखिर, चंबल के कुख्यात डाकू भारेश्वर मंदिर में पूजा क्यों करते थे? मंदिर से जुड़ी चमत्कारी मान्यताएं क्या हैं? आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

महादेव के जयकारों की रहती है गूंज

इसको ककनमठ और बटेश्वर की शृंखला का ही एक हिस्सा माना जाता है. तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले बटेश्वर से लेकर पचनद तक का क्षेत्र इष्टापथ कहलाता है. यहां कई शिवालय हैं लेकिन भारेश्वर महादेव मंदिर सबसे प्राचीन है. आज चंबल से डाकुओं का दौर भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन भारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की आस्था आज भी वैसी ही है. अब यहां डाकुओं की गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि महादेव के जयकारे और श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए घंटों की आवाजें गूंजती हैं.

सावन में भक्तों की उमड़ती है भीड़

चकरनगर व आसपास का क्षेत्र महाभारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है. भारेश्वर मंदिर जिले में ही नहीं मध्य प्रदेश व राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. सावन में यहां पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है. यमुना व चंबल के किनारे भरेह गांव के निकट यह प्राचीन शिवालय बना हुआ है यहां आने वाले श्रद्धालु एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं.

यहीं पर 5 नदियों का होता है मिलन

भारेश्वर मंदिर से यमुना बाद चंबल के संगम का अनूठा नजारा भी देखने को मिलता है. यहीं से पचनद के पावन संगम की भी शुरुआत होती है. कालेश्वर गढ़िया में यमुना व चंबल के अलावा सिंध, पहुंज व क्वारी नदी भी मिलती है जिसके कारण यह क्षेत्र पंचनद के नाम से जाना जाता है.

पांडवों ने की थी शिवलिंग की स्थापना

भारेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग के संबंध में बताया जाता है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था तो वह चकरनगर क्षेत्र (जो पहले इच्छक नगरी के नाम से जाना जाता था) पहुंचे, जहां पांडवों ने कीचक का वध किया था. इसके बाद सभी ने भरेह क्षेत्र में शरण ली थी और एक शिवलिंग स्थापित करके यहां पर लंबी तपस्या भी की थी. इसी शिवलिंग को आज भारेश्वर महादेव के नाम से देश भर में ख्याति प्राप्त है. क्षेत्र के लोगों का दावा है यहां पर दर्शन मात्र से ही भगवान भारेश्वर सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं.

व्यापारी ने कराया था मंदिर का निर्माण

बताया जाता है कि, भारेश्वर मंदिर का निर्माण राजस्थान के व्यापारी ने मनोकामना पूरी होने के बाद कराया था. यह बात उस समय की है जब सड़क मार्ग नहीं था और नदियों से ही व्यापारी अपना माल इधर से उधर पहुंचाते थे. व्यवसाई मदनलाल नाव से माल लेकर कानपुर की ओर जा रहे थे तभी यमुना व चंबल के भंवर में उनकी नाव फंस गई थी. इस पर व्यापारी ने भारेश्वर महादेव को याद किया तो नाव सुरक्षित निकल आई. कानपुर से लौटने के बाद में व्यापारी मदनलाल ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया.

औरंगजेब मंदिर पर कर चुका है आक्रमण

औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, जिससे मंदिर को काफी क्षति भी पहुंची थी. क्षेत्र के लोग बताते हैं औरंगजेब के आक्रमण के निशान आज भी मंदिर में नजर आते हैं. बाद में मराठा शासन में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था.

डाकू क्यों करते थे यहां पूजा?

चंबल के डाकू (जिन्हें स्थानीय भाषा में बागी कहा जाता था) खुद को डाकू नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला बागी मानते थे. भारेश्वर महादेव को लेकर बागी गिरोहों में गहरी आस्था थी. चंबल के बागी किसी भी बड़े ‘मिशन’ या फिरौती वसूलने जाने से पहले भारेश्वर महादेव के दरबार में माथा टेकते थे. उनका मानना था कि भोलेनाथ न्याय के देवता हैं और यदि उनका मकसद सही है, तो महादेव उनकी रक्षा करेंगे.

अनोखी मन्नतें और ‘घंटा’ चढ़ाने की परंपरा

जब डाकुओं की कोई मन्नत पूरी होती थी या वे पुलिस मुठभेड़ से बच निकलते थे, तो वे मंदिर में आकर भारी-भरकम पीतल के घंटे चढ़ाते थे. कई कुख्यात डाकुओं (जैसे मोहर सिंह, माधो सिंह या बाद के दौर के बागी) द्वारा गुप्त रूप से आधी रात को आकर पूजा करने और घंटियां चढ़ाने के किस्से चंबल में आज भी सुनाए जाते हैं.

चमत्कारी मान्यताएं और आस्था

मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पर चढ़ाया गया जल कहां गायब हो जाता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया. कहा जाता है कि, जल सीधे पाताल में समा जाता है. स्थानीय ग्रामीणों और चरवाहों का दृढ़ विश्वास है कि भारेश्वर महादेव पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से रक्षा करते हैं.