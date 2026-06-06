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Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर अपनी राशि के अनुसार करें इन मंत्रों का जप, हर तरह मिलेगी तरक्की!

Bhanu Saptami 2027: हिंदू धर्म में भानु सप्तमी भगवान सूर्य देव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है. अधिकमास की भानु सप्तमी 7 जून 2026 दिन रविवार को है. इस दिन द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है. धार्मिक मान्यता है कि, इस शुभ योग में सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देना अत्यंत शुभ है. जानिए, इस दिन किस राशि के जातक को कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 6, 2026 7:11:28 PM IST

भानु सप्तमी पर अपनी राशि के अनुसार करें इन मंत्रों का जप.
भानु सप्तमी पर अपनी राशि के अनुसार करें इन मंत्रों का जप.


Bhanu Saptami 2027: हिंदू धर्म में भानु सप्तमी भगवान सूर्य देव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है. अधिकमास की भानु सप्तमी 7 जून 2026 दिन रविवार को है. इस दिन द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है. धार्मिक मान्यता है कि, इस शुभ योग में सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देना अत्यंत शुभ है. इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और उगते सूर्य को जल (अर्घ्य) अर्पित करते हैं. व्रत रखने और सूर्य मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि भानु सप्तमी के दिन पूजा करने से पापों का नाश होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है. बता दें कि, जातक को अपनी राशि के अनुसार प्रभावशाली सूर्य मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा होने से चारोंओर तरक्की रास्ते खुलते हैं. अब सवाल है कि आखिर, भानु सप्तमी पर द्विपुष्कर योग कब से कब तक है? किस राशि के जातक को कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

भानु सप्तमी पर द्विपुष्कर योग कब से कब तक है?

 अधिकमास की भानु सप्तमी पर द्विपुष्कर योग सुबह 5 बजकर 23 मिनट से सुबह 07 बजकर 55 मिनट तक है. जिस रविवार को सप्तमी तिथि पड़ती है, उस दिन भानु सप्तमी होती है. 7 जून रविवार को अधिकमास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है.

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अपनी राशि अनुसार करें सूर्य देव के मंत्रों का जप

मेष राशि: भानु सप्तमी के दिन मेष राशि के लोग विधिपूर्व​क सूर्य देव की पूजा करें, फिर कंबल या कुशा के एक आसन पर बैठकर सूर्य देव के मंत्र ओम अचिन्त्याय नमः का जाप करें. आपके कार्य सफल होंगे.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को भानु सप्तमी के अवसर पर सूर्यदेव के मंत्र ओम अरुणाय नम: का जाप करना चाहिए. यह उनके लिए कल्याणकारी होगा.

मिथुन राशि: मिथुन राशिवालों को भानु सप्तमी के दिन अपनी राशि के लिए प्रभावशाली सूर्य मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए.

कर्क राशि: कर्क राशि के लोगों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. आप लोग भानु सप्तमी पर सूर्य देव के मंत्र ओम वसुप्रदाय नमः का जाप करें.

सिंह राशि: सिंह वालों के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं. आप भानु सप्तमी के अवसर पर ओम भानवे नमः मंत्र का जाप करें. मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें.

कन्या राशि: कन्या राशि के लोग भानु सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा कर लें, फिर ओम शांताय नमः मंत्र का जाप करें. सूर्य कृपा से आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा.

तुला राशि: भानु सप्तमी के दिन तुला राशि के लोगों को ओम इन्द्राय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए. आपके धन और धान्य में बढ़ोत्तरी होगी.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव के मंत्र ओम आदित्यााय नमः या फिर ओम सवित्रे नमः का जाप करें. काम और बिजनेस में उन्नति की योग बनेंगे.

धनु राशि: धनु वालों के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं. आप भानु सप्तमी पर सूर्य देव के मंत्र ओम पूष्णे नमः का जाप करें.

मकर राशि: भानु सप्तमी के अवसर पर मकर राशि वाले लोग ओम रवये नमः मंत्र का जाप करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त होगी.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वाले सूर्य देव की अर्घ्य देने के बाद ओम मार्तण्डाय नमः मंत्र का जाप सच्चे मन से करें. उनको लाभ होगा.

मीन राशि: भानु सप्तमी के दिन मीन राशिवालों को ओम मित्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए.

Tags: bhanu saptmiDharmreligion news
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