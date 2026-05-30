Home > धर्म > Bhanu Saptami 2026: कब है अधिकमास की भानु सप्तमी? क्यों है ये खास, जानिए पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व

Bhanu Saptami 2026: कब है अधिकमास की भानु सप्तमी? क्यों है ये खास, जानिए पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व

Bhanu Saptami 2026: अधिकमास की भानु सप्तमी 7 जून को मनाई जाएगी. इस दिन द्विपुष्कर योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें किए गए दान, जप और पूजा का दोगुना फल प्राप्त होने की मान्यता है. हालांकि भद्रा और पंचक का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी गई है. सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देने से मान-सम्मान, यश, धन और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त हो सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 30, 2026 2:18:16 PM IST

7 जून को रवि योग और द्विपुष्कर योग का महासंयोग
7 जून को रवि योग और द्विपुष्कर योग का महासंयोग


Bhanu Saptami 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार जब किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ती है, तब उसे भानु सप्तमी कहा जाता है. सूर्य देव को समर्पित यह तिथि विशेष रूप से पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है. इस वर्ष अधिकमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली भानु सप्तमी कई दुर्लभ संयोगों के कारण और भी खास बन गई है. इस बार भानु सप्तमी 7 जून को मनाई जाएगी. खास बात यह है कि इस दिन द्विपुष्कर योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें किए गए पूजा-पाठ, दान, जप और धार्मिक कार्यों का दोगुना फल प्राप्त होने की मान्यता है. हालांकि इस दिन भद्रा और पंचक का प्रभाव भी रहेगा, जिसके कारण शुभ कार्यों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कब है अधिकमास की भानु सप्तमी?

वैदिक पंचांग के अनुसार अधिकमास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 7 जून को तड़के 2 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगी और 8 जून को तड़के 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर सप्तमी तिथि 7 जून, रविवार को पड़ रही है. इसी कारण अधिकमास की भानु सप्तमी 7 जून को मनाई जाएगी.

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भानु सप्तमी पर बन रहे हैं दो दुर्लभ शुभ योग

इस बार की भानु सप्तमी को विशेष बनाने वाले दो महत्वपूर्ण शुभ योग हैं—द्विपुष्कर योग और रवि योग.

द्विपुष्कर योग का समय

7 जून को सूर्योदय के साथ सुबह 5 बजकर 23 मिनट से द्विपुष्कर योग प्रारंभ होगा और सुबह 7 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में द्विपुष्कर योग को अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस अवधि में किए गए जप, तप, दान, पूजा, पाठ और अन्य शुभ कार्यों का फल दोगुना होकर प्राप्त होता है.

रवि योग का समय

भानु सप्तमी के दिन रवि योग भी सुबह 5 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर 7 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. रवि योग को सफलता और बाधा निवारण का योग माना जाता है. इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है.

भानु सप्तमी के प्रमुख शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त
  • सुबह 4:02 बजे से सुबह 4:42 बजे तक
  • इस 40 मिनट के पवित्र समय में स्नान, ध्यान और पूजा की तैयारी करना शुभ माना जाता है.

सूर्योदय

सुबह 5:23 बजे सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है.

अभिजीत मुहूर्त

  • सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक
  • यह मुहूर्त शुभ कार्यों और विशेष पूजा-अर्चना के लिए उत्तम माना जाता है.

पूजा के लिए उपयुक्त समय

  • सुबह 7:07 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक
  • इस दौरान सूर्य पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य के कार्य किए जा सकते हैं.

भद्रा और पंचक के कारण क्या रखें सावधानी?

भानु सप्तमी पर जहां शुभ योग बन रहे हैं, वहीं भद्रा और पंचक का प्रभाव भी रहेगा.

  • भद्रा का समय
  • सुबह 5:23 बजे से दोपहर 3:07 बजे तक

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भद्रा का वास पृथ्वी लोक में रहेगा. ऐसे में विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया कारोबार शुरू करना या अन्य मांगलिक कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि भद्रा काल में पूजा-पाठ, मंत्र जाप, भजन, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान करने पर कोई रोक नहीं होती.

पंचक का प्रभाव

भानु सप्तमी के दिन पूरे समय पंचक रहेगा. ऐसे में शुभ और मांगलिक कार्यों में विशेष सावधानी बरतना उचित माना गया है.

भानु सप्तमी पर कैसे करें सूर्य देव की पूजा?

भानु सप्तमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें और लाल पुष्प, अक्षत तथा गुड़ अर्पित करें. इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जाप करना भी शुभ माना गया है. जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के पात्र या अन्य सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

क्यों खास मानी जाती है भानु सप्तमी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भानु सप्तमी के दिन ही सूर्य देव पहली बार अपने सात घोड़ों वाले दिव्य रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस तिथि को सूर्य उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य पूजा करने से व्यक्ति को मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति होती है. कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति या सूर्य दोष को दूर करने के लिए भी यह दिन विशेष फलदायी माना जाता है.

सूर्य पूजा से मिल सकते हैं ये लाभ

  • मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि
  • करियर और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता
  • सूर्य दोष से मुक्ति
  • आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी
  • धन और धान्य की प्राप्ति
  • स्वास्थ्य लाभ और त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत
  • परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन

भानु सप्तमी पर दान और जप का मिलेगा दोगुना फल

इस बार अधिकमास की भानु सप्तमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि शुभ योगों का दुर्लभ संगम भी लेकर आ रही है. द्विपुष्कर योग और रवि योग में की गई सूर्य उपासना, मंत्र जाप और दान-पुण्य को विशेष फलदायी माना गया है. ऐसे में श्रद्धालु इस दिन सूर्य देव की पूजा कर जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना कर सकते हैं.

Tags: bhanu saptami 2026 datedwipushkar yoga
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