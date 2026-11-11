Bhai Dooj 2026 Puja Timing: भाई दूज पर भूलकर भी न करें ये गलती! जानें तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Bhai Dooj 2026 Puja Timing & Muhurat: भाई दूज आज यानी, बुधवार, 11 नवंबर, 2026 को मनाया जाएगा, जो पांच दिन के दिवाली त्योहार का आखिरी दिन होगा. इसे भैया दूज, भाऊ बीज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, यह त्योहार भाई-बहनों के बीच खास रिश्ते का जश्न मनाता है. इस मौके पर, बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं. अगर आप कल के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई दूज पूजा का सही समय देखना ज़रूरी है. शुभ तिलक की रस्म अपरान्ह के समय की जाती है, जिसका समय अलग-अलग शहरों में थोड़ा अलग होता है. यहां 11 नवंबर के लिए शहर के हिसाब से भाई दूज 2026 का तिलक मुहूर्त, पूजा का समय की पूरी जानकारी दी गई है.

भाई दूज 2026: तारीख और पूजा मुहूर्त

त्योहार: भाई दूज 2026

तारीख: बुधवार, 11 नवंबर, 2026

तिथि: कार्तिक शुक्ल द्वितीया

शुभ समय: अपराह्न काल

महत्व: भाइयों की लंबी उम्र, खुशी और खुशहाली के लिए प्रार्थना

हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर, 2026 को लगभग 3:53 PM पर खत्म होगी. तिलक की रस्म पारंपरिक रूप से द्वितीया तिथि के अपराह्न काल में की जाती है.

भाई दूज 2026 पूजा का समय: शहर के हिसाब से तिलक का मुहूर्त

भारतीय शहरों में भाई दूज का तिलक का मुहूर्त अलग-अलग होता है क्योंकि वहां सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग-अलग होता है. बहनों को 11 नवंबर को तय अपरान्ह के समय तिलक की रस्म करनी चाहिए.

शहर भाई दूज तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त नई दिल्ली दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक मुंबई दोपहर 1:30 बजे से 3:46 बजे तक कोलकाता दोपहर 12:27 बजे से 2:41 बजे तक बेंगलुरु दोपहर 1:13 बजे से 3:32 बजे तक चेन्नई दोपहर 1:02 बजे से 3:21 बजे तक हैदराबाद दोपहर 1:08 बजे से 3:25 बजे तक अहमदाबाद दोपहर 1:30 बजे से 3:43 बजे तक पुणे दोपहर 1:26 बजे से 3:42 बजे तक जयपुर दोपहर 1:16 बजे से 3:27 बजे तक लखनऊ दोपहर 12:56 बजे से 3:07 बजे तक कानपुर दोपहर 12:58 बजे से 3:09 बजे तक वाराणसी दोपहर 12:48 बजे से 3:00 बजे तक पटना दोपहर 12:39 बजे से 2:51 बजे तक रांची दोपहर 12:39 बजे से 2:52 बजे तक भोपाल दोपहर 1:11 बजे से 3:24 बजे तक इंदौर दोपहर 1:17 बजे से 3:31 बजे तक उज्जैन दोपहर 1:17 बजे से 3:30 बजे तक सूरत दोपहर 1:30 बजे से 3:44 बजे तक

सभी समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) में हैं और हर शहर के लिए अलग-अलग हैं. लोकल पंचांग कैलकुलेशन में कैलकुलेशन के तरीके के आधार पर थोड़ा अंतर हो सकता है.

भाई दूज 2026: पूजा विधि और तिलक की रस्में

भाई दूज पर, बहनें पारंपरिक रूप से एक पूजा की थाली तैयार करती हैं जिसमें रोली, चावल (अक्षत), दीया, मिठाई, फूल और पूजा की दूसरी ज़रूरी चीज़ें होती हैं. यह रस्म आम तौर पर इस तरह की जाती है:

पूजा की थाली तैयार करें: रोली, चावल, एक दीया, फूल और मिठाई रखें.

तिलक लगाएं: शुभ मुहूर्त में, अपने भाई के माथे पर रोली और चावल लगाएं.

आरती करें: दीया जलाएं और अपने भाई के लिए पारंपरिक आरती करें.

मिठाई दें: अपने भाई को त्योहार के हिस्से के तौर पर मिठाई दें.

उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें: बहनें अपने भाइयों की खुशी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं.

गिफ्ट एक्सचेंज करें: भाई अपनी बहनों को प्यार और तारीफ़ के तौर पर गिफ्ट देते हैं.

अलग-अलग इलाकों और परिवारों में रस्में अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य भावना एक ही रहती है: भाई-बहनों के बीच ज़िंदगी भर के रिश्ते का जश्न मनाना.

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