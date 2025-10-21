Home > धर्म > Bhai Dooj 2025: नकली मिठाई से बनाएं दूरी और भाई दूज पर भाई को खिलाएं ये स्पेशल चीज़

Bhai Dooj 2025: भाई दूज के त्योहार की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है. इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन बहने भाई को मिठाई खिलाती हैं. पर आजकल बाजार में बहुत मिलावटी मिठाई आती हैं. इनकी जगह आप कुछ हेल्दी ऑप्शन जैसे ड्राई फ्रूट्स को भाई को खिला सकते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: October 21, 2025 6:58:48 PM IST

Bhai Dooj 2025 Ka Mehtav: भाई दूज के त्योहार की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है. इस साल ये त्योहार 23 अक्टूबर, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. ये त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है. इस दिन बहने भाई को मिठाई खिलाती हैं. पर आजकल बाजार में बहुत मिलावटी मिठाई आती हैं. इनकी जगह आप कुछ हेल्दी ऑप्शन जैसे ड्राई फ्रूट्स को भाई को खिला सकते हैं. 

मिठाई की जगह भाई को खिलाएं ड्राई फ्रूट्स

अगर आपका भाई भी हेल्थ कॉनसियेस हैं तो आप उन्हें मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं. ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है. क्योंकि इसमें शुगर भी नहीं होती और न ही कोई मिलावटी रंग होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हों. इसलिए आप भाई-बहन के प्यार के त्योहार पर आप मिठाई की जगह इस स्पेशल चीज़ को दे सकते हैं. त्योहार के समय नकली मिठाई खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जो लोग उम्र में बड़े हैं उनमें से कई लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मिठाई खाने से परहेज करते हैं. इसलिए उनके लिए ड्राई फ्रूटस खाने का आइडिया बेस्ट हो सकता है. 

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

Bhai Dooj 2025: अगर घर से दूर हैं, तो वर्चुअली ऐसे करें भाई दूज सेलिब्रेट

