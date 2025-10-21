Home > धर्म > Bhai Dooj 2025: अगर घर से दूर हैं, तो वर्चुअली ऐसे करें भाई दूज सेलिब्रेट

Bhai Dooj 2025 Ka Mehtav: भाई दूज का पर्व सदियों से भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. यह त्योहार उस अटूट रिश्ते की याद दिलाता है जो न समय की सीमाओं में बंधता है और न ही दूरी से कमजोर होता है. लेकिन आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में जब कई भाई-बहन अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं, तो एक साथ मिलकर इस दिन को मनाना हमेशा संभव नहीं हो पाता.

By: Shivi Bajpai | Published: October 21, 2025 5:42:11 PM IST

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है. लेकिन आज के बदलते समय में, जब कई भाई-बहन अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं, एक साथ मिल पाना हमेशा संभव नहीं होता. ऐसे में वर्चुअल भाई दूज का विचार रिश्तों में दूरी को मिटाने का सुंदर तरीका बन गया है.तकनीक ने आज हमें जोड़ा है, और अब भाई दूज जैसे पारंपरिक त्योहार भी डिजिटल रूप में मनाए जा सकते हैं. इस बार 23 अक्टूबर, गुरुवार के दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. वीडियो कॉल पर तिलक की रस्म निभाना, ऑनलाइन मिठाई या गिफ्ट भेजना, और सोशल मीडिया पर यादें साझा करना—सब मिलकर इस दिन को उतना ही भावनात्मक और खास बना सकते हैं जितना पहले था.

ऐसे करें वर्चुअली भाई दूज सेलिब्रेट

वर्चुअल भाई दूज मनाने के कुछ सुंदर तरीके:वीडियो कॉल या ज़ूम मीटिंग के ज़रिए तिलक की रस्म करें. बहन DIY थाली तैयार कर सकती है, और भाई स्क्रीन के उस पार बैठकर इस अनूठे अनुभव का आनंद ले सकता है.ऑनलाइन गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से अपने भाई या बहन के लिए खास उपहार चुनें. ई-वाउचर, फूल, या डिजिटल कार्ड एक प्यारा और संवेदनशील विकल्प हो सकता है.पुरानी तस्वीरों और वीडियोज़ को मिलाकर एक छोटा डिजिटल कोलाज या वीडियो मेसेज बनाएं. यह दूर बैठी बहन या भाई को आपकी भावनाओं से जोड़ देगा.परिवार के सदस्यों के साथ ग्रुप कॉल करके सामूहिक रूप से त्योहार मनाएं. इससे एक पारिवारिक माहौल तैयार होगा और हर कोई एक-दूसरे से जुड़ा महसूस करेगा.भले ही स्क्रीन के इस पारंपरिक त्योहार को डिजिटल दुनिया में निभाया जा रहा हो, भावनाओं की सच्चाई और रिश्तों की मज़बूती में कोई कमी नहीं आती. असल महत्त्व उस प्रेम और भावना का है जो भाई-बहन एक-दूसरे के लिए रखते हैं.इस बार अगर दूरी आपके बीच है, तो भी मन की दूरी मत आने दीजिए. वर्चुअल भाई दूज के जरिए प्यार, अपनापन और साथ को एक नए रूप में महसूस करें, क्योंकि रिश्ते हमेशा दिल से जुड़े होते हैं, दूरी से नहीं.  

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

