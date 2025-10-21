Home > धर्म > Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!

Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!

Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : इस साल भाई दूज को लेकर के लोगों के मन में काफी कन्फयूजन है क्योंकि इस बार दिवाली दो दिन मनाई जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भाई दूज 22 को है या 23 को.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 21, 2025 1:49:40 PM IST

Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!

Bhai Dooj Date Confirmed 2025 :  दीपावली की रौनक के बाद, भाई-बहन के प्रेम का त्योहार भाई दूज आता है. ये पर्व पांच दिनों तक चलने वाले दीपावली महापर्व का समापन करता है और भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला एक खास दिन होता है. इसे यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

भाई दूज 2025: कब और कैसे मनाएं?

इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर की रात 8:16 बजे से शुरू होकर 23 अक्टूबर की रात 10:46 बजे तक रहेगी. इसी वजह से भाई दूज का दिन 23 अक्टूबर को माना जाता है.

इस दिन का सबसे शुभ समय यानी तिलक लगाने का मुहूर्त दोपहर 1:13 बजे से लेकर 3:28 बजे तक रहेगा. इस खास समय में बहनें अपने भाइयों का तिलक कर सकती हैं, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है.

भाई दूज का महत्व और पौराणिक कथा

भाई दूज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है. पुराणों में कहा गया है कि यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आए थे. यमुना ने यमराज का स्वागत तिलक और स्वादिष्ट भोजन से किया. खुश होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा और उसकी लंबी उम्र होगी. इसी वजह से इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है.

ये पर्व भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है. बहनें अपने भाई की खुशहाली और सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं.

भाई दूज पर तिलक कैसे करें?

भाई दूज के दिन तिलक करने की विधि सरल है. सबसे पहले शुभ मुहूर्त में चावल के आटे से चौका बनाएं. फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं. उनके माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं. उसके बाद भाई के दाहिने हाथ में कलावा बांधें. मिठाई खिलाएं और घी का दीपक जलाकर आरती करें, बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए आशीर्वाद लें. अंत में भाई बहन के पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं और उपहार भी देते हैं.

Tags: bhai dooj 2025 correct dateBhai Dooj 2025 Datebhai dooj muhuratbhai dooj tilak time
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025

कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें

October 21, 2025

5 इंग्रेडिएंट्स में तैयार करें स्पंजी और टेस्टी चॉकलेट केक

October 21, 2025

क्या आपका चेहरा इन हिस्सों में बार-बार मुंहासे देता है?

October 21, 2025
Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!
Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!
Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!
Bhai Dooj Date Confirmed 2025 : 22 या 23 कब है भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त..!