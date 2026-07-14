क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी ही क्यों परोसी जाती है? माता करमाबाई की कथा कर देगी भावुक

Lord Jagannath Bhog Story: भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर दिन की शुरुआत एक खास परंपरा से होती है. सुबह सबसे पहले प्रभु को सादी खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाता है. इस खिचड़ी में न तो आलू होता है और न ही टमाटर जैसी सब्जियां. आखिर इसके पीछे क्या कारण है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसकी जड़ें भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त माता करमाबाई से जुड़ी एक भावुक कथा में छिपी हैं.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता करमाबाई भगवान श्रीकृष्ण को अपने पुत्र के समान मानती थीं. वह पूरी श्रद्धा और मातृत्व भाव से प्रतिदिन उनकी सेवा करती थीं. कहा जाता है कि उनका प्रेम इतना निष्कलंक था कि स्वयं भगवान भी उनके स्नेह से बंध गए थे. एक दिन माता करमाबाई ने सोचा कि आज भगवान को फल और मिठाइयों की जगह अपने हाथों से बनी सादी खिचड़ी खिलाई जाए. उन्होंने प्रेम से खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित की. मान्यता है कि भगवान ने बड़े आनंद से वह खिचड़ी खाई और कहा कि अब उन्हें रोज सुबह यही भोग चाहिए.

भगवान ने क्यों मांगी रोज खिचड़ी?

कथा के अनुसार, इसके बाद माता करमाबाई रोज सुबह सबसे पहले खिचड़ी बनाती थीं. भगवान श्रीकृष्ण बाल स्वरूप में आकर प्रेमपूर्वक उस खिचड़ी का भोग ग्रहण करते थे. यह रिश्ता केवल भोजन का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है.

माता करमाबाई के निधन के बाद क्या हुआ?

धार्मिक मान्यता है कि जब माता करमाबाई का देहांत हुआ, तो भगवान जगन्नाथ अत्यंत व्यथित हो गए. कहा जाता है कि अगले दिन जब मंदिर के पट खुले, तो भगवान की प्रतिमा की आंखों में आंसू दिखाई दिए.जब पुजारियों ने इसका कारण पूछा, तो भगवान ने कहा कि अब उन्हें रोज सुबह प्रेम से खिचड़ी खिलाने वाली उनकी ‘मां’ इस संसार में नहीं रहीं. इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने संकल्प लिया कि प्रतिदिन सबसे पहले भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा. तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है.

खिचड़ी में आलू-टमाटर क्यों नहीं डाले जाते?

जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार, भगवान के लिए बनने वाली खिचड़ी में केवल चावल, मूंग दाल, देसी घी और पारंपरिक मसालों का उपयोग किया जाता है. आलू, टमाटर, फूलगोभी जैसी कई सब्जियां इसमें शामिल नहीं की जातीं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह प्रसाद उसी पारंपरिक स्वरूप में तैयार किया जाता है, जैसा माता करमाबाई भगवान के लिए बनाती थीं.

महाप्रसाद से जुड़े रोचक तथ्य

भगवान को भोग लगाने के बाद यह प्रसाद मां विमला को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद इसे महाप्रसाद माना जाता है. मान्यता है कि मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के बावजूद महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ जाता है. मंदिर की रसोई में बनने वाली खिचड़ी की सुगंध पूरे परिसर में फैल जाती है, जिसे भक्त विशेष अनुभव मानते हैं.