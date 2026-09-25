Bhadrapada Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा कब है? 25-26 सितंबर को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, जानें लक्ष्मी पूजा, चंद्र अर्घ्य और पितृ श्राद्ध टाइम

Bhadrapada Purnima 2026 Date: भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर इस बार तारीख का कंफ्यूजन लोगों को परेशान कर रहा है. क्योंकि, पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर की रात से शुरू होकर 26 सितंबर की रात तक रहेगी, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर व्रत, स्नान-दान, लक्ष्मी पूजा और पूर्णिमा के दिन होने वाला श्राद्ध किस दिन किया जाएगा? पंचांग के अनुसार, 26 सितंबर को पूर्णिमा की उदयातिथि मिल रही है. इसलिए इस दिन का धार्मिक महत्व विशेष रहेगा. आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की सही तारीख, पूजा के शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय और पितरों के श्राद्ध का समय-

भाद्रपद पूर्णिमा 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर 2026, शुक्रवार की रात 11:06 बजे से शुरू होगी और 26 सितंबर, शनिवार की रात 10:18 बजे तक रहेगी. चूंकि 25 सितंबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है, इसलिए पूर्णिमा व्रत और इससे जुड़े प्रमुख धार्मिक कार्य 26 सितंबर को किए जाएंगे. 26 सितंबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी.

भाद्रपद पूर्णिमा के दिन क्या करें?

भाद्रपद पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है. इसके बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा की जा सकती है. शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है. रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है.

पूर्णिमा पर पितरों का श्राद्ध क्यों खास?

भाद्रपद पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष पितरों से जुड़ा है. जिन पूर्वजों का देहांत पूर्णिमा तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है. इसके बाद आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से पितृ पक्ष आरंभ होता है. इसलिए पूर्णिमा तिथि वाले पितरों के श्राद्ध के लिए यह दिन विशेष माना जाता है.

भाद्रपद पूर्णिमा 2026 के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:36 से 05:24 बजे तक

सत्यनारायण पूजा: सुबह 07:42 से 09:12 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 बजे तक

लक्ष्मी पूजा: शाम 06:13 बजे से

चंद्रोदय: शाम 05:58 बजे

चंद्र अर्घ्य: शाम 7:30 बजे के बाद

पूर्णिमा श्राद्ध: सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच

भाद्रपद पूर्णिमा पर राहुकाल

26 सितंबर को राहुकाल सुबह 09:12 बजे से 10:42 बजे तक रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है.

भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा से सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाती है. शाम को लक्ष्मी पूजा धन-वैभव के लिए की जाती है, जबकि चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा मन की शांति और चंद्रमा से जुड़े ज्योतिषीय उपायों से जोड़ी जाती है. वहीं, पूर्णिमा तिथि वाले पितरों का श्राद्ध करने से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है.