Bhadrapada 2026 Vrat Tyohar: जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक… भाद्रपद में पड़ेंगे ये बड़े व्रत-त्योहार, देखें लिस्ट

Bhadrapada Month 2026 Vrat Tyohar List: सावन की विदाई के साथ ही हिंदू पंचांग का एक और बेहद खास महीना शुरू हो चुका है. भाद्रपद यानी भादो का महीना अपने साथ व्रत, त्योहार और धार्मिक उत्सवों की लंबी फेहरिस्त लेकर आता है. इसी महीने भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी मनाया जाता है तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मदिन पर गणेश चतुर्थी का 10 दिवसीय उत्सव शुरू होता है. वहीं सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज, भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी और गणेश विसर्जन जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी इसी माह में पड़ेंगे.

ऐसे में अगर आप अभी से सितंबर महीने के व्रत-त्योहारों की तैयारी करना चाहते हैं तो भाद्रपद माह का पूरा कैलेंडर आपके काम का है. आइए जानते हैं भाद्रपद माह 2026 कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और किस तारीख को कौन सा व्रत-त्योहार मनाया जाएगा.

29 अगस्त से शुरू हुआ भाद्रपद माह

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की शुरुआत 29 अगस्त 2026, शनिवार से हो चुकी है. हालांकि, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि 28 अगस्त की सुबह शुरू हुई थी.

भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा प्रारंभ: 28 अगस्त, सुबह 9:48 बजे

प्रतिपदा तिथि समाप्त: 29 अगस्त, सुबह 9:56 बजे

उदयातिथि के आधार पर भाद्रपद माह की शुरुआत: 29 अगस्त

26 सितंबर को होगा भाद्रपद माह का समापन

भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर की रात शुरू होगी और 26 सितंबर की रात समाप्त होगी.

भाद्रपद पूर्णिमा प्रारंभ: 25 सितंबर, रात 11:06 बजे

भाद्रपद पूर्णिमा समाप्त: 26 सितंबर, रात 10:18 बजे

उदयातिथि के अनुसार पूर्णिमा: 26 सितंबर

इसी दिन भाद्रपद माह का समापन माना जाएगा. इस तरह साल 2026 में भाद्रपद माह 29 दिनों का रहेगा.

भाद्रपद में क्यों खास है जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी?

भाद्रपद माह को धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि द्वापर युग में इसी माह भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है.

वहीं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलता है और इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है.

भाद्रपद माह 2026 के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

31 अगस्त: कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, हेरंब संकष्टी चतुर्थी

2 सितंबर: हल षष्ठी, रांधण छठ

3 सितंबर: शीतला सातम, मासिक कार्तिगाई

4 सितंबर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कालाष्टमी

5 सितंबर: दही हांडी, श्री गोगा नवमी

7 सितंबर: बछ बारस द्वादशी, अजा एकादशी

8 सितंबर: अजा एकादशी पारण, पर्यूषण पर्वारंभ, भौम प्रदोष व्रत

9 सितंबर: मासिक शिवरात्रि

10 सितंबर: पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या

11 सितंबर: भाद्रपद अमावस्या

14 सितंबर: हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, सिद्धिविनायक चतुर्थी

15 सितंबर: ऋषि पंचमी

16 सितंबर: बलराम जयंती, स्कन्द षष्ठी

17 सितंबर: विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति

18 सितंबर: ललिता सप्तमी, दूर्वा अष्टमी

19 सितंबर: राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरंभ, दधीचि जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी

22 सितंबर: कल्कि द्वादशी, परिवर्तिनी एकादशी

23 सितंबर: परिवर्तिनी एकादशी पारण, वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती

24 सितंबर: गुरु प्रदोष व्रत

25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन

26 सितंबर: भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, भाद्रपद पूर्णिमा स्नान और दान

भाद्रपद में त्योहारों की रहेगी धूम

भाद्रपद माह की खासियत यही है कि पूरे महीने धार्मिक गतिविधियों का सिलसिला चलता रहता है. शुरुआत में जन्माष्टमी की धूम रहेगी तो इसके बाद हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का उत्साह देखने को मिलेगा. गणेश उत्सव के दौरान घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना होगी और अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विदाई दी जाएगी.

इसके अलावा राधा अष्टमी, परिवर्तिनी एकादशी, वामन जयंती और अनंत चतुर्दशी जैसे पर्व भी इस महीने को धार्मिक रूप से बेहद खास बनाते हैं.