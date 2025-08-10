आज से शुरू हुआ भादो का महीना, जानें इस माह में क्या करने से होगा धनलाभ और क्या होगा अशुभ?

Bhadrapada 2025: आज 10 अगस्त से भाद्रपद माह की शुरूआत देखने को मिल रही है। इस महीने में पावन पर्वों की भरमार होती है। कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी जैसे कई बड़े त्यौहार इस महीने में मनाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि के साथ-साथ सेहत के लिए भी यह महीना काफी अच्छा माना जाता है।
कब खत्म होगा ये महीना ?
यह महीना 10 अगस्त से 7 सितंबर तक रहने वाला है। इस दिन दिन से पितृ पक्ष का भी आरंभ होगा। ज्योतिष के मुताबिक, इस महीने में सूर्य सिंह राशी में गोचर करेंगे। यह महीना पूजा-पाठ, व्रत और दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है।
इस महीने में मनाए जाने वाले खास पर्व?
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
- राधा जन्मोत्सव
- गणेश चतुर्थी
- कजरी तीज
- हल षष्ठी
- ऋषि पंचमी
- विश्वकर्मा पूजा
इस महीने में क्या करना होगा शुभ ?
- नियमपूर्वक पूजा-पाठ करें
- दान-पुण्य भी करना चाहिए
- एक बार गंगा स्नान जरूर करें
- सात्विक और हल्का भोजन करें
- श्रीकृष्ण की पूजा करना शुभ होगा
- नीम और तुलसी की एक-दो पत्ती रोज खाएं
इस माह में क्या करना होगा अशुभ ?
- कच्चा या बासी भोजन ना करें
- मांस या मदिरा से दूर रहें
- दही और गुड़ साथ में ना खाएं
Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।