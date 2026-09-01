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7 जन्मों तक नहीं टूटेगा रिश्ता! इस झरने के नीचे साथ नहाते हैं पति-पत्नी और प्रेमी-प्रेमिका, चमत्कारी है शिवपुरी का भदैया कुंड

Shivpuri Bhadaiya Kund: क्या किसी झरने के नीचे साथ नहाने भर से पति-पत्नी का रिश्ता सात जन्मों के लिए अटूट हो सकता है? क्या प्रेमी-प्रेमिका के बीच की दूरियां भी यहां आकर मिट जाती हैं? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मौजूद भदैया कुंड को लेकर ऐसी ही अनोखी मान्यता सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

By: Lalit Kumar | Published: September 1, 2026 3:16:25 PM IST

इस झरने के नीचे एक साथ नहाने से 7 जन्मों तक नहीं टूटता है रिश्ता! (AI)
इस झरने के नीचे एक साथ नहाने से 7 जन्मों तक नहीं टूटता है रिश्ता! (AI)


Shivpuri Bhadaiya Kund: क्या किसी झरने के नीचे साथ नहाने भर से पति-पत्नी का रिश्ता सात जन्मों के लिए अटूट हो सकता है? क्या प्रेमी-प्रेमिका के बीच की दूरियां भी यहां आकर मिट जाती हैं? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मौजूद भदैया कुंड को लेकर ऐसी ही अनोखी मान्यता सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. घने जंगलों, ऊंची चट्टानों और हरियाली के बीच बहती प्राकृतिक जलधारा इस जगह को जितना खूबसूरत बनाती है, उतनी ही रहस्यमयी यहां की प्रेम और दांपत्य से जुड़ी कहानी है. पढ़िए इस कुंड से जुड़ी चमत्कारी मान्यताएं-

झरने के नीचे साथ नहाने से अटूट हो जाता है रिश्ता?

स्थानीय जनश्रुतियों के मुताबिक, भदैया कुंड के प्राकृतिक झरने के नीचे अगर पति-पत्नी एक साथ स्नान करें तो उनका रिश्ता सात जन्मों तक अटूट रहने की मान्यता है. इतना ही नहीं, प्रेमी जोड़े भी यहां अपने रिश्ते की मजबूती और सुखी भविष्य की कामना लेकर पहुंचते हैं. कहा जाता है कि, जिन दंपत्तियों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव या तनाव चल रहा हो, वे यहां आकर स्नान और पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इससे रिश्ते में आई कड़वाहट दूर होती है और पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है.

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शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिलने की मान्यता

भदैया कुंड के पास भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी बताया जाता है, जहां शिव परिवार के दर्शन किए जाते हैं. श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है. मान्यता है कि, भगवान शिव और माता पार्वती दांपत्य प्रेम और समर्पण के प्रतीक हैं. इसी वजह से कुंड में स्नान करने के बाद शिव परिवार के दर्शन कर जोड़े अपने रिश्ते की खुशहाली और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं. भक्तों का विश्वास है कि महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके रिश्ते को मजबूती देता है.

बारिश में खिल उठता है भदैया कुंड

भदैया कुंड सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के कारण ही मशहूर नहीं है. बारिश के मौसम में यहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है. पहाड़ियों और चट्टानों के बीच से गिरती जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. बारिश के दौरान झरने का प्रवाह बढ़ने पर पूरा इलाका किसी प्राकृतिक चित्र की तरह नजर आता है. यही वजह है कि लोग यहां धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्रकृति का आनंद लेने भी पहुंचते हैं.

पुरातत्व विभाग के बोर्ड का भी होता है जिक्र

भदैया कुंड से जुड़ी प्रेम और रिश्ते वाली मान्यता को लेकर मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के बोर्ड का भी स्थानीय स्तर पर उल्लेख किया जाता है. यही वजह है कि इस जगह की लोककथा को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है. भदैया कुंड की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहां प्रकृति, आस्था और प्रेम तीनों एक साथ दिखाई देते हैं.

Tags: Dharmreligion news
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