Janmashtami Best Wishes: माखन चोर-नंद किशोर, बांधी जिसने… जन्माष्टमी के मौके पर ‘दिल के करीब’ लोगों को भेजें ये खास संदेश

Janmashtami Best Wishes: आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। ये वो त्यौहार है जिसे मानाने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उत्साहित रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये त्यौहार भक्ति, प्रेम और उल्लास से भरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये त्यौहार इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है क्यूंकि इस दिन, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहीँ आज 16 अगस्त 2025 को पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मध्यरात्रि में मंदिरों में गूंजती बांसुरी और भजनों की मधुर धुन के बीच भक्त नंदलाला के जन्म का उत्सव मनाएंगे।

ख़ुशहालियों से भरा त्यौहार

जहाँ एक तरह झूले में विराजमान लड्डू गोपाल की आरती होगी, तो कहीं दही-हांडी फोड़ने के उत्साह से गलियाँ गूंज रही होंगी। यह पावन पर्व हमें श्री कृष्ण की लीलाओं, शिक्षाओं और प्रेम के अमर संदेश की याद दिलाता है। साथ ही, इस पावन अवसर पर हम अपने प्रियजनों को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की… जैसे नारों के साथ अद्भुत संदेशों के माध्यम से जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएँ देते हैं।

आपके लिए कुछ खास संदेश

मुरली की मधुर तान सुनो,

कृष्ण का प्यारा नाम चुनो,

इस जन्माष्टमी पर उनके रंग में डूब जाओ,

प्रेम और भक्ति के दीप जलाओ।

हैप्पी कृष्णजन्मोत्सव

माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी जिसकी प्यारी,

ऐसे नंदलाला को

हम सबकी ओर से जन्मदिन मुबारक प्यारी।

गोकुल में जिसने किया निवास

जिसने गोपियों संग रचाया रास

देवकी-यशोदा जिनकी मैया

ऐसे है मेरे कृष्ण कन्हैया

माखन चोर, नंद किशोर

बांधी जिसने प्रीत की डोर

जय श्री कृष्ण!

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

माखन-चोरी और बांसुरी की तान,

श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से आपका जीवन बने मधुर और सुगंधित।

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं