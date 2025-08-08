8:8 Lion’s Gate Portal 2025: आज खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाजा, हर मनचाही मनोकामना होगी पूरी, बस इन खास बातों का रखें ख्याल

8:8 Lion’s Gate Portal 2025: 8 अगस्त का दिन एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली कॉस्मिक गेटवे होता है। जिसे लायंस गेट पोर्टल भी कहा जाता है। इस दिन दिन, सूर्या, सीरियस स्टार और ओरियन बेल्ट की एनर्जी एलाइन होती है, जो आपके इरादों को टर्बोचार्ज करके यूनिवर्स तक भेज देती है। ये समय है अपने दिल की एक सबसे बड़ी इच्छा को शुद्ध विश्वास के साथ प्रकट करने का।

8/8 पोर्टल के लिए सरल उपाय

समय: 8:08 अपराह्न (आज रात)

चीजें जो आपको चाहिए: कागज, लाल धागा, दालचीनी पाउडर

1. अपनी इच्छा लिखिए – एक सफ़ेद कागज़ पर अपनी इच्छा 8 बार लिखिए। (जैसे कि आप पहले से हमें विश कर रहे हों।)

2. लाल धागे से बांधें- कागज को लाल धागे से बांधें।

3. दालचीनी पाउडर छिड़कें – आकर्षण ऊर्जा के लिए थोड़ा सा दालचीनी पाउडर छिड़कें।

4. अपने तकिए के नीचे रखें – पेपर को अपने तकिए के नीचे रखें।

5. बोलो – अपनी इच्छा 8 बार ज़ोर से बोलो और महसूस करो कि ये पहले से ही सच हो चुकी है।

6. 8 दिनों तक रखें – हर रात सोते वक्त हमें इच्छा करके महसूस कराएं।

7. 8वें दिन की रस्म – 8वें दिन पेपर को जला दीजिए, और उसकी राख हवा या पानी में छोड़ दीजिए – यूनिवर्स तक भेजते हुए शुक्रिया कहिए।

महत्वपूर्ण सुझाव:

• सिर्फ एक ही इच्छा चुनें करें – ताकी एनर्जी फोकस्ड रहे।

• शुद्ध विश्वास और कृतज्ञता के साथ करें।

• नेगेटिव हां दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली इच्छाएं ना करें।

यह लायंस गेट एक ब्रह्मांडीय सुपरचार्जर की तरह है – जितनी स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ आप इसमें काम करेंगे, उतनी तेजी से आपकी इच्छा वास्तविकता बनेगी। याद रहें। “यूनिवर्स हमेशा तैयार है आपकी वाइब्रेशन सुनने को – बस आपको यकीन रखना है कि आप हमारी इच्छा के लायक हैं।“