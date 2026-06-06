बच्चा हर समय मोबाइल मांगता है? आज ही सिखाएं ये 5 आसान मंत्र, एकाग्रता और संस्कार दोनों में दिखेगा बदलाव

Best Mantras for Children: डिजिटल दौर में बच्चों का मोबाइल और स्क्रीन की ओर बढ़ता झुकाव अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. कई बार बच्चे को शांत कराने के लिए फोन या टीवी का सहारा लिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदत उनके व्यवहार, एकाग्रता और दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में भारतीय परंपरा में मंत्रों का अभ्यास बच्चों के लिए एक सरल और सकारात्मक विकल्प माना गया है.

मंत्र केवल धार्मिक उच्चारण नहीं हैं, बल्कि ऐसी ध्वनियां हैं जिनका संबंध मन की शांति, अनुशासन और सकारात्मक सोच से जोड़ा जाता है. छोटे बच्चों को सरल मंत्र सिखाने से उनमें ध्यान लगाने की क्षमता विकसित हो सकती है और वे नियमित दिनचर्या की ओर प्रेरित हो सकते हैं.

बच्चों के लिए 5 सरल मंत्र

गायत्री मंत्र

ॐ भूर् भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं.

भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥

गायत्री मंत्र को ज्ञान और विवेक का मंत्र माना जाता है. मान्यता है कि इसका नियमित उच्चारण बच्चों में सकारात्मक सोच और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है.

सरस्वती वंदना

सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी.

विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा॥

यह मंत्र मां सरस्वती को समर्पित है. विद्यार्थी जीवन में इसे विशेष महत्व दिया जाता है और पढ़ाई शुरू करने से पहले इसका पाठ शुभ माना जाता है.

शांति मंत्र

ॐ सह नाववतु. सह नौ भुनक्तु.

सह वीर्यं करवावहै.

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

इस मंत्र का संबंध आपसी सहयोग, सौहार्द और मानसिक शांति से माना जाता है.

गणेश मंत्र

ॐ गं गणपतये नमः॥

भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है. यह छोटा और सरल मंत्र बच्चों को आसानी से याद हो जाता है.

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्.

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

भगवान शिव को समर्पित यह मंत्र स्वास्थ्य, साहस और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है.

बच्चों को मंत्र कैसे सिखाएं?

3 से 4 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को छोटे मंत्र सिखाना शुरू किया जा सकता है.

रोजाना 5 मिनट का समय मंत्रों के अभ्यास के लिए निकालें.

सुबह या सोने से पहले शांत वातावरण में मंत्र दोहराएं.