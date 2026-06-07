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घर का मंदिर गलत दिशा में है तो बढ़ सकती हैं परेशानियां, जानिए वास्तु के अनुसार सही स्थान

Vastu Tips for Home Temple: घर में बना मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि इसे श्रद्धा और आस्था का केंद्र माना जाता है. वास्तु शास्त्र में मंदिर की दिशा को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि सही दिशा में पूजा स्थल होने से घर का माहौल अच्छा बना रहता है. वहीं गलत स्थान पर मंदिर बनाने से कई तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 7, 2026 3:55:17 PM IST

घर का मंदिर गलत दिशा में है तो बढ़ सकती हैं परेशानियां, जानिए वास्तु के अनुसार सही स्थान


Vastu Tips for Home Temple: घर में बना मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि इसे श्रद्धा और आस्था का केंद्र माना जाता है. वास्तु शास्त्र में मंदिर की दिशा को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि सही दिशा में पूजा स्थल होने से घर का माहौल अच्छा बना रहता है. वहीं गलत स्थान पर मंदिर बनाने से कई तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं.
 
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में बनाना सबसे शुभ माना जाता है. इस दिशा को देवताओं का स्थान कहा जाता है,अगर ईशान कोण में मंदिर बनाना संभव न हो, तो पूर्व या उत्तर दिशा में भी पूजा स्थल बनाया जा सकता है. पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है.

 किन जगहों पर नहीं होना चाहिए मंदिर?

 शौचालय और बाथरूम के पास
 
मंदिर कभी भी शौचालय या बाथरूम की दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए. इसे वास्तु में उचित नहीं माना जाता.
 
सीढ़ियों के नीचे
 
सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बनाना भी शुभ नहीं माना जाता. इससे पूजा स्थल का महत्व कम होता है.
 
 बेडरूम में मंदिर
 
संभव हो तो बेडरूम में मंदिर बनाने से बचना चाहिए. यदि जगह की कमी हो तो मंदिर को पर्दे या लकड़ी के दरवाजे से ढककर रखना बेहतर माना जाता है.

 मंदिर में मूर्तियां रखते समय किन बातों का ध्यान रखें?

 ज्यादा मूर्तियां न रखें
 
पूजा घर में जरूरत से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें रखने से बचना चाहिए. एक ही देवी-देवता की कई प्रतिमाएं रखना भी उचित नहीं माना जाता.
 
टूटी हुई मूर्ति न रखें
 
खंडित मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए. ऐसी वस्तुओं को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Home TempleMandir DirectionVastu ShastraVastu Tips
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