Vastu Shastra:धार्मिक महत्व से भरपूर है कबूतर को दाना खिलाना, जानें इसे जुड़े सभी नियम और उससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से

Vastu Rules Gor Feeding Pigeons: हिंदू मान्यताओं में कबूतर को शांति, प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कबूतर को दाना डालने से ग्रह दोषों, विशेषकर शनि और राहु के प्रभाव कम होते हैं। नियमित रूप से कबूतर को दाना डालने से परिवार में शांति और समृद्धि बढ़ती है।

शनि दोष कम होता है

वास्तु शास्त्र में, कबूतर को दाना डालने के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, खासकर सूर्योदय के बाद। यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। शनिवार को दाना डालना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इससे शनि दोष कम होता है।वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) को सबसे पवित्र और सकारात्मक माना जाता है। कबूतर को दाना डालने के लिए घर की छत या आँगन में उत्तर-पूर्व दिशा चुनें। इस दिशा में अनाज रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में शांति बनी रहती है।

परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है

वास्तु के अनुसार, कबूतरों को जौ, गेहूँ या बाजरा जैसे प्राकृतिक अनाज खिलाना शुभ माना जाता है। ये अनाज शुद्ध और पौष्टिक होते हैं, जिससे कबूतर स्वस्थ रहते हैं। बासी या खराब अनाज न खिलाएँ, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। कबूतरों को अनाज खिलाने से कई वास्तु लाभ मिलते हैं। बता दे कि, इससे शनि और राहु दोनों ही दोष कम हो जाते हैं, जिससे आर्थिक परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं।

अनाज खिलाते समय इन बातों का ध्यान रखें

कबूतरों को अनाज खिलाते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखें। अनाज को साफ और खुली जगह पर रखें। इसे गंदी या बंद जगह पर न रखें। अनाज डालते समय सकारात्मक विचार रखें और ‘ॐ शांति’ या ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ जैसे मंत्रों का जाप करें। अपने घर की छत पर भूलकर भी अनाज न डालें। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कबूतरों को अनाज खिलाना एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। सही समय (सुबह), सही दिशा (उत्तर-पूर्व) और सही अनाज (जौ या गेहूँ) चुनकर आप नकारात्मकता को दूर भगा सकते हैं। इससे शनि दोष कम होता है, समृद्धि आती है और परिवार में शांति बढ़ती है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।