Home > धर्म > शनिवार को नहाने के पानी में बस एक चुटकी डाल दें ये काली चीज, शनि दोष से मिल सकती है राहत; खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते

शनिवार को नहाने के पानी में बस एक चुटकी डाल दें ये काली चीज, शनि दोष से मिल सकती है राहत; खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते

Jyotish Upay :पूरे हफ्ते काम का बोझ मन और शरीर दोनों को थका देता है. नेगेटिविटी अक्सर हम पर हावी हो जाती है. धार्मिक मान्यता है कि पानी में काले तिल डालकर नहाने से बुरी नज़र काफ़ी हद तक दूर हो जाती है. इस पानी से नहाने से हल्का और पॉज़िटिव महसूस होता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 12:29:40 AM IST

जानिए काले तिल के पानी से नहाने का राज
जानिए काले तिल के पानी से नहाने का राज


Shani Dev Upay: सनातन धर्म में शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है. इस दिन किए गए आसान उपायों से शनि देव की कृपा मिलती है. ऐसा ही एक उपाय है नहाने के पानी में काले तिल डालना. ज्योतिषीय मान्यता है कि इस उपाय से कई फायदे होते हैं. यह न सिर्फ शनि दोष को शांत करता है बल्कि कई जानलेवा समस्याओं को भी दूर करता है. पानी में तिल डालकर नहाने के फायदों के बारे में जानें. साथ ही, इस उपाय को करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, इसके बारे में भी जानें.

कम करता है साढ़े साती का असर 

काले तिल शनि देव से जुड़े हैं. माना जाता है कि शनिवार को पानी में काले तिल डालकर नहाने से शनि देव खुश होते हैं. अगर किसी की कुंडली में शनि कमजोर या अशुभ है, या शनि ढैय्या या साढ़े साती से गुजर रहा है, तो यह उपाय फायदेमंद माना जाता है. माना जाता है कि इससे जीवन में बार-बार आने वाली रुकावटों और परेशानियों का असर कम होता है.

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दूर होती है नेगेटिव एनर्जी

पूरे हफ्ते काम का बोझ मन और शरीर दोनों को थका देता है. नेगेटिविटी अक्सर हम पर हावी हो जाती है. धार्मिक मान्यता है कि पानी में काले तिल डालकर नहाने से बुरी नज़र काफ़ी हद तक दूर हो जाती है. इस पानी से नहाने से हल्का और पॉज़िटिव महसूस होता है.

पूरे होते हैं रुके हुए काम 

अक्सर ऐसा होता है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी काम आखिरी समय में अटक जाते हैं. इसे भी किस्मत में एक तरह की रुकावट माना जाता है. माना जाता है कि पानी में तिल डालकर नहाने से करियर और बिज़नेस में आने वाली रुकावटें धीरे-धीरे कम होती हैं. यह भी माना जाता है कि इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं और इनकम के सोर्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है.

यह आसान उपाय आज़माएँ

यह उपाय सुनने में आसान लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती का उल्टा असर हो सकता है. शनिवार की सुबह, अपने नहाने के पानी में कुछ काले तिल डालें. इस पानी से नहाएँ. नहाने के बाद बाल्टी या टब में बचे हुए तिल न फेंकें. उन्हें अपने पैरों के नीचे न आने दें. आप उन्हें पौधों पर भी छिड़क सकते हैं.

डिस्क्लेमर: इनखबर यह दावा नहीं करता है कि इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से सच या सटीक है. ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया किसी संबंधित एक्सपर्ट से सलाह लें.

Tags: shani dev upay
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