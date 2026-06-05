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Belpatra Vastu Tips: सावन से पहले घर में ऐसे उगाएं बेलपत्र, कंगाली होगी दूर, स्वास्थ में भी मिलेंगे लाभ

Belpatra Ka Paudha Ghar Me Kaise Lagaye: सावन का महीना आने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में बेलपत्र कैसे उगाए जाते हैं. साथ ही बेलपत्र से स्वास्थ और वास्तु पर क्या असर पड़ता है. आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 5, 2026 1:10:36 PM IST

Belpatra Vastu Tips: सावन से पहले घर में ऐसे उगाएं बेलपत्र, कंगाली होगी दूर, स्वास्थ में भी मिलेंगे लाभ


Belpatra Ka Paudha Ghar Me Kaise Lagaye: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव का होता है और वो काफी पवित्र माना जाता है. इस दौरान बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है. मान्यता है कि घर में बेल का पौधा लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है. इसके साथ ही ये पौधा धार्मिक, स्वास्थ्य और वास्तु की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है.

 बेलपत्र का धार्मिक महत्व (Belpatra Significance)

बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय पत्तों में से एक माना जाता है. इसकी तीन पत्तियों वाली संरचना विशेष रूप से शिव पूजा में उपयोग की जाती है. सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. 

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है. इसलिए घर में इसे लगाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. साथ ही ये पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है.

स्वास्थ्य के लिए बेलपत्र के लाभ (Belpatra Benefits)

बेल का फल और इसकी पत्तियां कई औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं. बेल फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और दस्त, अपच तथा पेट संबंधी समस्याओं में राहत पहुंचाते हैं.

बेलपत्र का रस और इसकी पत्तियां हाई ब्लडप्रेशप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने में सहायक मानी जाती हैं. इसके अलावा बेलपत्र का लेप त्वचा संबंधी समस्याओं और शरीर की दुर्गंध को कम करने में मदद कर सकता है. कुछ लोग बालों के झड़ने की समस्या में भी इसका उपयोग करते हैं.

 वास्तु शास्त्र में बेलपत्र का महत्व (Belpatra Vastu Benefits)

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेल का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है. ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख-शांति बनाए रखने में सहायक माना जाता है. साथ ही आर्थिक स्थिती भी सुधरती है.

 पौधा लगाने की सही दिशा 

  • उत्तर-पूर्व (ईशान कोण): ये बेलपत्र लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है. इससे भगवान शिव की कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है.
  • घर का मध्य भाग: घर के केंद्र में बेल का पौधा रखने से सकारात्मकता और खुशहाली बढ़ती है.
  • उत्तर-पश्चिम दिशा: इस दिशा में बेल का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है.

घर में बेलपत्र का पौधा कैसे लगाएं? (How to Grow Belpatra at Home)

  • बेल का पौधा लगाने के लिए बरसात का मौसम सबसे सही माना जाता है. सावन में इसकी रोपाई करने से पौधे की अच्छी वृद्धि होती है.
  • पौधे के लिए बड़ा और गहरा गमला चुनें ताकि जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके. मिट्टी में बगीचे की मिट्टी, जैविक खाद और थोड़ी रेत मिलाएं ताकि पानी का आना-जाना सही तरीके से हो सके.
  • बेल के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां हर दिन अच्छी धूप मिल सके. नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न हो.

बेलपत्र अर्पित करते समय रखें इन बातों का ध्यान

भगवान शिव को हमेशा साफ, ताजे और बिना कटे-फटे बेलपत्र ही अर्पित करने चाहिए. पूजा के समय बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिएय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार, रविवार और अमावस्या के दिन बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए. इन दिनों पहले से संग्रह किए गए या प्राकृतिक रूप से गिरे हुए पत्तों का उपयोग करना शुभ माना जाता है.

 

Tags: BelpatraBelpatra BenefitsBelpatra Vastu BenefitsHow To Grow Belpatra
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