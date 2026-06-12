तेजस्वी और तपस्विनी वेदवती… जो सीता बनकर रावण के विनाश का बनीं कारण, रोचक है भक्ति और श्राप की कहानी

Vedavati Story: सनातन के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण में तमाम रोचक और रहस्यमयी कथाएं समाहित हैं. यह धर्म ग्रंथ न केवल भगवान राम के जीवन की गाथा है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का भी मार्गदर्शक है. रामायण में भक्ति, त्याग, प्रेम, साहस और धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं. चाहे वह माता सीता का त्याग हो, हनुमान जी की अटूट भक्ति या फिर रावण का अहंकार. रामायण की कथा में माता सीता को धर्म, त्याग और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जन्म से पहले एक और दिव्य स्त्री का उल्लेख मिलता है- और वो हैं ‘वेदवती’. ब्रह्मवैवर्त पुराण और देवी भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है. फिर यही वेदवती की कहानी आगे चलकर रावण के विनाश का कारण बनी. तो आइए जानते हैं माता सीता से पहले उनके वेदवती होने की रोचक कथा-

कौन थीं वेदवती

पौराणिक ग्रंथों में वर्णित, वेदवती अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी कन्या होने के साथ भगवान विष्णु की परम भक्त थीं. वे ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री थीं. उनका नाम ‘वेदवती’ इसलिए पड़ा क्योंकि वे जन्म के समय ही वेदों का पाठ कर रही थीं. वेदवती ने भगवान विष्णु को अपना पति मानकर कठोर तपस्या की थी. उनके पिता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह केवल भगवान विष्णु से हो, क्योंकि वे उन्हें ही साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे.

पिता की इच्छा पर कठोर तपस्या

वेदवती के पिता की हत्या एक दैत्य (शंभु) ने कर दी थी. अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, वेदवती ने सांसारिक मोह त्याग दिया और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए हिमालय में घोर तपस्या करने लगीं. वे जटाधारी बन गईं और केवल तप में लीन रहने लगीं.

सुंदरता को देख रावण ने रखा शादी का प्रस्ताव

एक दिन लंकापति रावण वहां से गुजर रहा था. तपस्या में लीन वेदवती के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गया. रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके तप का उपहास उड़ाया. जब वेदवती ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, तो अहंकारी रावण ने बलपूर्वक उनके बाल पकड़ लिए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की.

खुद को अपमानित होते देख रावण को दिया श्राप

शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद रावण ने वेदवती का अपमान करने की कोशिश की. रावण के स्पर्श से वेदवती स्वयं को अपवित्र महसूस करने लगीं. उन्होंने अपने योग बल से अपने बाल काट दिए और क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया. “हे दुष्ट! तूने मेरा अपमान किया है. अब इस शरीर को रखने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं फिर से जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी.” इतना कहकर उन्होंने अपने योग की शक्ति से अग्नि प्रज्ज्वलित की और उसमें समाहित हो गईं. मान्यता है कि वेदवती ने अगले जन्म में ही सीता के रूप में जन्म लिया. यही कारण है कि सीता के अपहरण के बाद रावण का अंत हुआ.

सीता के रूप में पुनर्जन्म

यही दिव्य कन्या वेदवती अगले जन्म में सीता के रूप में प्रकट हुईं. वे राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से प्राप्त हुईं. अंततः, रावण द्वारा माता सीता का अपहरण ही उसके और उसके पूरे साम्राज्य के विनाश का मुख्य कारण बना. इस प्रकार वेदवती ने अपना वचन और श्राप पूरा किया. कुछ पुराणों (जैसे अद्भुत रामायण) में यह भी कहा गया है कि रावण जिस सीता का अपहरण करके ले गया था, वह असल में माया सीता (वेदवती की आत्मा) थीं. अग्नि देव ने असली सीता की रक्षा की थी और वेदवती को उनके स्थान पर भेज दिया था ताकि वे रावण से अपना बदला ले सकें.