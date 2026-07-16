पति-पत्नी में छोटी-छोटी बातों पर होने लगी तकरार? बेडरूम से तुरंत हटाएं ये 5 चीजें, वास्तु में मानी जाती अशुभ

Bedroom Vastu Tips in Hindi: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास और आपसी समझ पर टिका होता है. लेकिन, कई बार बिना किसी बड़ी वजह के छोटी-छोटी बातों पर बहस और तनाव बढ़ने लगता है. यदि ऐसा बार-बार हो रहा है, तो कुछ लोग इसकी वजह केवल व्यवहार नहीं, बल्कि घर के वातावरण और वास्तु दोष को भी मानते हैं. वास्तुशास्त्र के अनुसार, बेडरूम की दिशा, सजावट और वहां रखी कुछ वस्तुएं रिश्तों की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं. माना जाता है कि कमरे में मौजूद कुछ चीजें मानसिक अशांति, तनाव और आपसी मतभेद को बढ़ावा देती हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए वास्तु नियमों के अनुसार ऐसी वस्तुओं को बेडरूम से हटाने या सही स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं कि, वो कौन-सी 5 चीजें हैं जिन्हें फौरन घर से निकाल देना चाहिए-

पति-पत्नी के रिश्ते खराब करती हैं ये चीजें

घर से कांटेदार पौधे हटाएं: वास्तु के नियम के हिसाब से बेडरूम में कभी भी कैक्टस, सूखे फूल या फिर कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए. कपल्स को ऐसे पौधे को कमरे में रखने से बचना चाहिए. इनकी जगह हरे-भरे पौधे रखना ज्यादा शुभ माना जाता है.

टूटा हुआ शीशा हटाएं: कमरे में कभी भी ऐसा शीशा ना रखें जो चटका हुआ हो. अगर कोई शीशा टूट जाए तो इसे जल्द से जल्द कमरे से हटा दें. साथ ही कोशिश करें कि शीशा ऐसी जगह रखें जिसमें बेड ना नजर आता हो.

बेडरूम से उदास तस्वीरें हटाएं: इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपके बेडरूम में उदास तस्वीरें ना हो. किसी युद्ध की तस्वीर या फिर रोते हुए चेहरे की तस्वीर को कमरे में लगाना शुभ नहीं मानते हैं. वास्तु के अनुसार ऐसी तस्वीर को बेडरूम तो क्या घर में कहीं भी नहीं लगाना चाहिए. हमेशा पॉजिटिव वाइब्स वाली तस्वीरें ही घर में लगाएं.

बेड के नीचे कबाड़ न रखें: वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से बेड के नीचे कभी भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए. सिर्फ कबाड़ ही नहीं बल्कि जूते-चप्पल या फिर कोई टूटा हुआ सामान यहां पर रखने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इससे कमरे की अच्छी एनर्जी प्रभावित होती है.

सिरहाने इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें: इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी अपने सिरहाने पर आप मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर या फिर दूसरा कोई गैजेट ना रखें. इससे नींद पर असर पड़ता है और फिर चिड़चिड़ापन होता है. कई बार छोटी सी बात बड़ी चिड़चिड़पन की वजह से भी होता है.

रिश्ते में ऐसे बढ़ाएं प्यार

वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से आप बेडरूम को साफ और सलीके से रखें. समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें और फालतू का सामान यहां पर इकट्ठा ना करें. माना जाता है इससे कमरे की एनर्जी पॉजिटिव रहती है और रिश्तों में मिठास आती है.