Home > धर्म > कब है बटुक भैरव जयंती? मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव बने 5 साल के बालक! जानिए अद्भुत कथा

कब है बटुक भैरव जयंती? मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव बने 5 साल के बालक! जानिए अद्भुत कथा

Batuk Bhairav Jayanti 2026: 24 जून 2026 को बटुक भैरव जयंती मनाई जाएगी. यह पर्व भगवान शिव के बाल स्वरूप बटुक भैरव को समर्पित है. धार्मिक मान्यता के अनुसार मां काली के रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव ने बटुक भैरव का रूप धारण किया था. इस बार जयंती पर रवि योग, परिघ योग और शिव योग जैसे तीन शुभ संयोग बन रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 1:39:59 PM IST

भगवान शिव के इस बाल रूप की पूजा से दूर होता है हर भय
भगवान शिव के इस बाल रूप की पूजा से दूर होता है हर भय


Batuk Bhairav Jayanti 2026: सनातन परंपरा में बटुक भैरव जयंती का विशेष महत्व माना जाता है. यह पर्व भगवान शिव के बाल स्वरूप बटुक भैरव को समर्पित है. धार्मिक मान्यता है कि बटुक भैरव की पूजा करने से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का वास होता है. इस वर्ष बटुक भैरव जयंती 24 जून को मनाई जाएगी. खास बात यह है कि इस दिन रवि योग समेत तीन शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिससे इस तिथि का महत्व और बढ़ गया है.

कब है बटुक भैरव जयंती 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 जून को शाम 4 बजकर 39 मिनट पर प्रारंभ होगी और 24 जून को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर बटुक भैरव जयंती 24 जून, बुधवार को मनाई जाएगी. इसी दिन भक्त भगवान बटुक भैरव की पूजा-अर्चना करेंगे और विशेष अनुष्ठान संपन्न करेंगे.

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कौन हैं बटुक भैरव?

बटुक भैरव भगवान शिव का बाल स्वरूप माने जाते हैं. उन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है. धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह स्वरूप सात्विक माना जाता है और इनके पूजन से व्यक्ति को सुख, शांति, आनंद और सुरक्षा की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि-विधान से बटुक भैरव की पूजा करते हैं, उनके जीवन से भय, संकट और बाधाएं दूर होती हैं तथा सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं.

मां काली का रौद्र रूप शांत करने के लिए प्रकट हुए शिव

बटुक भैरव जयंती से जुड़ी पौराणिक कथा बेहद रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती है. कथा के अनुसार भगवान शिव की पुत्री अशोकसुंदरी की रक्षा के लिए माता पार्वती ने महाकाली का उग्र रूप धारण किया था. उस समय वे राक्षस हुंड का वध करने के लिए अग्रसर थीं. हालांकि अशोकसुंदरी पहले ही हुंड को श्राप दे चुकी थीं कि उसका अंत उनके भावी पति नहुष के हाथों होगा. श्राप को सत्य साबित करने और नियति का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने पांच वर्ष के बालक का रूप धारण किया. वे मां काली के मार्ग में आकर जोर-जोर से रोने लगे. जब महाकाली की दृष्टि उस बालक पर पड़ी तो उनका मातृत्व जाग उठा. उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और स्नेहवश उनका रौद्र रूप शांत हो गया. बाद में नहुष ने हुंड का वध कर अशोकसुंदरी के श्राप को पूर्ण किया. यही बाल स्वरूप आगे चलकर बटुक भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ.

बटुक भैरव जयंती पर बन रहे हैं 3 शुभ योग

  • रवि योग:  रवि योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में इसे दोष नाशक और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है.
  • परिघ योग:  परिघ योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 10 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. इस योग में किए गए धार्मिक कार्य विशेष फल प्रदान करते हैं.
  • शिव योग:  परिघ योग समाप्त होने के बाद शिव योग का आरंभ होगा, जो अगले दिन सुबह तक प्रभावी रहेगा. शिव योग आध्यात्मिक उन्नति और पूजा-पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.
  • चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी रहेगा प्रभाव:  बटुक भैरव जयंती के दिन प्रातःकाल में चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो दोपहर 1 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी होगा. इसके बाद स्वाति नक्षत्र का आरंभ होगा.

पूजा के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त:  सुबह 4:04 बजे से 4:44 बजे तक
  • लाभ-उन्नति मुहूर्त:  सुबह 5:25 बजे से 7:09 बजे तक
  • अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त:  सुबह 7:09 बजे से 8:54 बजे तक
  • शुभ-उत्तम मुहूर्त:  सुबह 10:39 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक
  • निशिता मुहूर्त:  रात्रि 12:04 बजे से
  • इन शुभ मुहूर्तों में पूजा-अर्चना और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी माना गया है.

बटुक भैरव को क्या चढ़ाएं?

बटुक भैरव की पूजा के दौरान उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह प्रसाद उन्हें अत्यंत प्रिय है और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

बटुक भैरव का प्रिय मंत्र

“ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाकुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ” मान्यता है कि इस मंत्र का श्रद्धा और नियमपूर्वक जाप करने से भय, संकट और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं.

पूजा से क्या मिलते हैं लाभ?

  • भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.
  • जीवन में सुख, शांति और आनंद बढ़ता है.
  • संकट और बाधाओं से रक्षा मिलती है.
  • मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
  • आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है.

Tags: batuk bhairav jayanti 2026batuk bhairav puja muhurat
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