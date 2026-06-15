Home > धर्म > सबसे अनोखा मंदिर… साल के 8 महीने पानी में डूबा रहता, 4 माह ही कर सकते दर्शन, यहां से दिखतीं स्‍वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां

सबसे अनोखा मंदिर… साल के 8 महीने पानी में डूबा रहता, 4 माह ही कर सकते दर्शन, यहां से दिखतीं स्‍वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां

Bathu Ki Ladi temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में है. इसे बाथू की लड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है. आइए जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां-

By: Lalit Kumar | Published: June 15, 2026 12:31:57 PM IST

यह मंदिर साल में 4 महीने ही देता है दर्शन.
यह मंदिर साल में 4 महीने ही देता है दर्शन.


Bathu Ki Ladi temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घट नाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में है. इसे बाथू की लड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है. इस मंदिर की खास बात यह है कि यह साल के 8 महीने में पानी में डूबा रहता है. केवल 4 महीने ही दर्शन हो सकते हैं. कहा जाता है कि यहीं से स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखती हैं. आइए जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां-

भगवान शिव को समर्पित है मंदिर

बाथू की लड़ी मंदिर पंजाब के जालंधर से करीब 150 किमी दूर स्थित महाराणा प्रताप सागर झील में पौंग बांध की दीवार से 15 किमी दूर एक टापू पर बना हुआ है. स्थानीय जानकार अनिल भारद्वाज के मुताबिक, बाथू की लड़ी मंदिर परिसर में मुख्‍य मंदिर के अलावा आठ छोटे-छोटे मंदिर भी बने हुए हैं. बताया जाता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत से है. इन मंदिरों में शेषनाग, विष्णु भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं और बीच में एक मुख्य मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है. 

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शक्तिशाली पत्‍थर से बना है मंदिर

कुछ लोग इस मंदिर को भगवान विष्णु को समर्पित मानते हैं, परंतु मंदिर की शैली और बनावट को देखते हुए इसे शिव मंदिर माना गया है. कुछ वर्ष पहले स्थानीय लोगों ने मंदिर में पुन: एक शिवलिंग की स्थापना भी की है. मंदिर में इस्तेमाल पत्थर, शिलाओं पर भगवान विष्णु, शेष नाग और देवियों इत्यादि की कलाकृतियां हैं. यह मंदिर बा थू नाम के शक्तिशाली पत्‍थर से बना है.

साल के 4 महीने ही कर सकते हैं दर्शन

बाथू की लड़ी मंदिर 8 माह महाराणा प्रताप सागर झील के पानी में डूबा रहता है. फरवरी से जुलाई तक केवल 4 माह ही भक्तों को दर्शन देता है. जैसे ही पोंग बांध झील के पानी का स्‍तर बढ़ता है, इसके बाद पानी के नीचे मंदिर की एक अलग ही दुनिया बन जाती है.

मंदिर में हैं स्‍वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां

यहां रहने वालों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण स्‍थानीय राजा द्वारा किया गया था. जबकि कुछ लोग इसे पांडवों से जोड़ते हैं. उनका मानना है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं अपनी स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी. हालांकि, इसे बनाने में वो सफल नहीं हो सके. क्‍योंकि इन सीढि़यों का निर्माण उन्हें एक रात में करना था. 

पांडवों ने भगवान कृष्ण की मांगी थी मदद

फिर पांडवों ने स्‍वर्ग तक सीढ़ियां बनाने के लिए भगवान कृष्ण की मदद मांगी थी. श्रीकृष्ण ने 6 महीने की एक रात कर दी, उसके बाद भी स्‍वर्ग की सीढ़ियां तैयार नहीं हो सकीं. ऐसे में पांडवों का काम अढ़ाई सीढ़ियों से अधूरा रह गया और सुबह हो गई. आपको जानकर हैरत होगी कि आज भी इस मंदिर में स्‍वर्ग में जाने वाली 40 सीढ़ियां मौजूद हैं.

कब और कैसे पहुंच सकते हैं मंदिर

यदि आप बाथू मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो अप्रैल से जून तक का समय अच्‍छा है. बाकी के महीने यह मंदिर पानी में डूबा रहता है. सिर्फ इसका ऊपरी हिस्‍सा ही दिखाई देता है. बांध के निर्माण के 43 साल से यह मंदिर जल समाधि लेता आ रहा है. इस मंदिर तक नाव से ही पहुंचा जा सकता है. यहां वन विभाग का एक गेस्‍ट हाउस भी है. करीबी एयरपोर्ट धर्मशाला का गग्‍गल एयरपोर्ट है. कांगड़ा से जवाली या धमेता गांव तक टैक्सी किराए पर ली जा सकती है.

Tags: bathu ki ladi templeDharmHimachal Newsreligion news
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