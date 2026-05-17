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Vastu Tips: घर में नहीं टिक रहा पैसा? कहीं बाथरूम में तो नहीं हो रही ये गलती

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में बाथरूम में खाली बाल्टी रखना अशुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक परेशानी, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. वहीं पानी से भरी बाल्टी सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 17, 2026 3:23:39 PM IST

वास्तु के अनुसार खाली बाल्टी खींचती है नेगेटिव एनर्जी!
वास्तु के अनुसार खाली बाल्टी खींचती है नेगेटिव एनर्जी!


Vastu Tips: घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर यह सलाह देते हैं कि बाथरूम में कभी भी बाल्टी खाली नहीं छोड़नी चाहिए. आजकल कई लोग इस बात को केवल पुरानी सोच या अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसके पीछे खास वजह बताई गई है. माना जाता है कि बाथरूम में रखी खाली बाल्टी घर की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती है.

खाली बाल्टी को क्यों माना जाता है अभाव का संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार पानी का संबंध धन और समृद्धि से माना जाता है. जिस तरह पानी का प्रवाह लगातार चलता रहता है, उसी तरह घर में धन का प्रवाह भी बना रहना चाहिए. ऐसे में खाली बाल्टी को अभाव और कमी का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि यदि बाथरूम में बाल्टी खाली पड़ी रहती है तो घर में पैसा रुकता नहीं है और फिजूलखर्ची बढ़ने लगती है. वहीं पानी से भरी बाल्टी घर में बरकत, स्थिरता और खुशहाली का संकेत मानी जाती है.

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नेगेटिव एनर्जी बढ़ने की भी मानी जाती है संभावना

वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि बाथरूम ऐसी जगह होती है जहां नकारात्मक ऊर्जा जल्दी पैदा होती है. अगर वहां खाली बाल्टी रखी हो तो वह नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करती है. इसका असर घर के माहौल पर पड़ सकता है. कहा जाता है कि इससे परिवार के लोगों में तनाव, चिड़चिड़ापन और छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ने की संभावना रहती है. यही वजह है कि वास्तु में बाथरूम को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखने की सलाह दी जाती है.

ज्योतिष में पानी और शनि का क्या है संबंध

ज्योतिष शास्त्र में पानी का संबंध चंद्रमा से और सफाई का संबंध शनि देव से जोड़ा गया है. ऐसे में अगर बाथरूम गंदा हो या बाल्टी खाली पड़ी रहे तो चंद्रमा और शनि का संतुलन प्रभावित होता है. मान्यता है कि इससे व्यक्ति के कामों में रुकावट आने लगती है और किस्मत का साथ भी कम मिलने लगता है. कई लोग इसे मानसिक अशांति और निर्णय लेने की क्षमता पर असर से भी जोड़कर देखते हैं.

वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी समझें

अगर इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो साफ-सुथरा और व्यवस्थित बाथरूम व्यक्ति के मन को शांति देता है. भरी हुई बाल्टी यह संकेत देती है कि व्यक्ति अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन कर रहा है. वहीं बिखरा हुआ बाथरूम और खाली बाल्टी आलस, अव्यवस्था और अनुशासन की कमी को दर्शाती है. इसका असर मानसिक स्थिति और दैनिक व्यवहार पर भी पड़ सकता है.

वास्तु के अनुसार अपनाएं ये आसान उपाय

  • रात को बाल्टी भरकर रखें: वास्तु के अनुसार रात को सोने से पहले बाल्टी में साफ पानी भरकर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.
  • नीले रंग की बाल्टी का करें इस्तेमाल: वास्तु में नीला रंग शुभ माना गया है. कहा जाता है कि बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी और टब इस्तेमाल करने से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और शांति बनी रहती है.
  • खाली बाल्टी को उल्टा रखें: अगर किसी वजह से बाल्टी खाली रखनी पड़े तो उसे सीधा छोड़ने के बजाय धोकर उल्टा रखना बेहतर माना जाता है. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होने की मान्यता है.

Tags: Empty Bucket VastuVastu Tips
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