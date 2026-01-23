Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी आज, जानें सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग और विधि

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का दिन बेहद खास और शुभ दिन होता है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. मां सरस्वती ज्ञान, कला की देवी हैं, इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में यह तिथि आज यानि 23 जनवरी 2026, शुक्रवार के दिन है.

सरस्वती पूजा 2026 शुभ मुहूर्त

सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त : प्रात: 06:43 से 12:15 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: प्रात:काल 11:53 से दोपहर 12:38 बजे तक

बसंत पंचमी 2026 सरस्वती पूजा की विधि

बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद सरस्वती माता को पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, अर्पित करें.

माता के चरणों में किताबें, पेंसिल, पेन रखकर उनका आशीर्वाद लें.

सरस्वती चालीसा का पाठ करें और उनके मंत्र का जाप करें. ​’ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः’, अथवा ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः’मंत्र का जप करें.

बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आरती करें.

इसके बाद छात्रों को पढ़ाई से संबंधित सामग्री का दान करें.

इस दिन मां सरस्वती को पीले मिठाई, केसरियां चावल का भोग लगाएं.

बसंत पंचमी 2026 पर शुभ योग

आज का दिन बेहद शुभ है. इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष में यह योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग है, इससे व्यक्ति को धन, समृद्धि, उच्च बुद्धि, समाज में मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और करियर में सफलता मिलती है.

सरस्वती पूजा का मंत्र

’ऊँ ऐं वाग्देव्यै विझहे धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्।।’

ऊँ हृं हृं हृं सरस्वत्यै नमः।।

‘ऊँ ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः’

बसंत पंचमी 2026 दान

बसंत पंचमी के दिन दान का विशेष महत्व है. इस दिन पीले रंग की वस्तुओं को दान करना शुभ माना जाता है. इस दिन पीले मिठाई, पीली हल्दी का दान करें. इस दिन पढ़ाई का सामान जरूरतमंदों में बांटे. साथ ही कंबल और अन्न का दान भी कर सकते हैं.

बसंत पंचमी के दिन को छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन सुबह 7.13 मिनट से लेकर सुबह 11.13 तक का शुभ मुहूर्त है. इस दिन छोटे बच्चों से ॐ लिखवाकर शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता