Basant Panchami 2026 Date: साल 2026 में बसंत पंचमी कब, नोट करें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

Basant Panchami 2026 Date: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का विशेष महत्व है. यह दिन ज्ञान और कला की देवी मां सस्वती को समर्पित है. इस दिन देवी सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. जानते हैं साल 2026 में यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा.

बसंत पंचमी का महत्व

माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प-कला की देवी माना जाता है. इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है. कुछ प्रदेशों में इस दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है. साथ ही वसन्त पंचमी का दिन विद्या आरम्भ या अक्षर अभ्यास्यम के लिए काफी शुभ माना जाता है इसीलिये माता-पिता आज के दिन शिशु को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरम्भ कराते हैं.

बसंत पंचमी 2026 कब है?

इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी, 2026 को रात 2 बजकर 28 मिनट पर होगी.पंचमी तिथि समाप्त 24 जनवरी को रात 1 बजकर 46 मिनट पर होगी. बसंत पंचमी 23 जनवरी, 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी. बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मुहूर्त का शुभ मुहूर्त 07:13 से 12:33 तक रहेगा. इस दिन ज्ञान और काल की देवी पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

शुभ योग

बसंत पंचमी के दिन बेहद ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है. इस दिन मीन राशि में गजकेसरी योग बन रहा है. इस दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे.

