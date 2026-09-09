Home > धर्म > भीम के पोते ने मांगा था कमजोरों का साथ, श्रीकृष्ण ने मांग लिया शीश! जानें बर्बरीक से बाबा श्याम बनने की कहानी

भीम के पोते ने मांगा था कमजोरों का साथ, श्रीकृष्ण ने मांग लिया शीश! जानें बर्बरीक से बाबा श्याम बनने की कहानी

Barbarik Baba Shyam Story: महाभारत की कथा में एक ऐसा योद्धा भी था, जिसके पास युद्ध का रुख अकेले बदल देने की शक्ति थी. उसके तरकश में सिर्फ तीन बाण थे, लेकिन इन तीनों बाणों की ताकत इतनी अद्भुत थी कि वह पूरी सेना का अंत कर सकता था. जी हां, उस योद्धा का नाम बर्बरीक था. फिर कृष्ण ने उनसे ऐसी गुरु-दक्षिणा मांग ली, जिसने बर्बरीक को अमर कर दिया. पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 9, 2026 12:00:02 PM IST

Barbarik Baba Shyam Story
Barbarik Baba Shyam Story


Barbarik Baba Shyam Story: महाभारत की कथा में एक ऐसा योद्धा भी था, जिसके पास युद्ध का रुख अकेले बदल देने की शक्ति थी. आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि, उसके तरकश में सिर्फ तीन बाण थे, लेकिन इन तीनों बाणों की ताकत इतनी अद्भुत थी कि वह पूरी सेना का अंत कर सकता था. जी हां, उस योद्धा का नाम बर्बरीक था. बता दें कि, बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे. खास बात यह थी कि, बर्बरीक ने युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देने का संकल्प लिया था. लेकिन श्रीकृष्ण जानते थे कि यही संकल्प महाभारत के परिणाम को उलट सकता है. फिर कृष्ण ने उनसे ऐसी गुरु-दक्षिणा मांग ली, जिसने बर्बरीक को अमर कर दिया. आज वे बाबा श्याम से जाने जाते हैं. पढ़िए रोचक कथा-

तीन बाणों वाला अद्भुत योद्धा

धार्मिक मान्यता के अनुसार, बर्बरीक बचपन से ही बेहद पराक्रमी थे. उन्होंने कठोर साधना और युद्धकला का अभ्यास किया और उन्हें तीन दिव्य बाण प्राप्त हुए. इन बाणों की विशेषता यह बताई जाती है कि वे लक्ष्य को कभी नहीं चूकते थे. कहा जाता है कि बर्बरीक के पास ऐसा अस्त्र था, जिससे वे युद्ध में कुछ ही समय में पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे. यही वजह थी कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले उनका कुरुक्षेत्र पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 

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क्यों लिया कमजोर पक्ष का साथ देने का संकल्प?

बर्बरीक ने अपनी मां से वचन लिया था कि वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा. यही संकल्प आगे चलकर सबसे बड़ी उलझन बन गया. अगर पांडव कमजोर होते तो बर्बरीक कौरवों के खिलाफ पांडवों का साथ देते. लेकिन जैसे ही पांडव मजबूत पड़ते, उनका संकल्प उन्हें कौरवों की ओर जाने के लिए मजबूर करता. इस तरह युद्ध में उनका पक्ष लगातार बदलता रहता. धार्मिक कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने समझ लिया कि ऐसा होने पर युद्ध का परिणाम बेहद अलग हो सकता है और अंत में केवल बर्बरीक ही दोनों सेनाओं में शेष रह सकते हैं. 

ब्राह्मण बनकर पहुंचे श्रीकृष्ण

कहा जाता है कि, कुरुक्षेत्र जाते समय श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय किया. वे ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने पहुंचे और उनकी युद्ध क्षमता को परखने लगे. जब श्रीकृष्ण को उनके तीन बाणों की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया. बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है. उन्होंने श्रीकृष्ण का वास्तविक स्वरूप पहचान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए. 

युद्ध देखना चाहते थे बर्बरीक

कथा के अनुसार, बर्बरीक की इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखें. श्रीकृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली. उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने 18 दिनों तक पूरा युद्ध देखा. युद्ध समाप्त होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक ने श्रीकृष्ण की दिव्य शक्ति को ही युद्ध का वास्तविक निर्णायक बताया. 

बर्बरीक कैसे बने बाबा श्याम?

कहा जाता है कि, बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे ‘श्याम’ नाम से पूजे जाएंगे. जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आएगा, उसकी सहायता होगी.  इसी मान्यता के कारण बाबा श्याम को आज ‘हारे का सहारा’ कहा जाता है. आज राजस्थान के खाटू धाम में बाबा श्याम का प्रसिद्ध मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. भक्त मानते हैं कि, बाबा श्याम अपने दरबार में आने वाले किसी भी सच्चे भक्त को निराश नहीं करते हैं.

Tags: barbarik ki kathaDharmKhatuShyamJimahabharata storyreligion news
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