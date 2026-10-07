कौन जीता था 18 दिन के महाभारत का युद्ध? बर्बरीक के कटे सिर ने बता दिया ऐसा सच, जिसे सुनकर पांडवों का टूटा घमंड

Barbarik Head Story: महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया. युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को अपने पराक्रम पर गर्व होने लगा. हर योद्धा को लगता था कि उसकी वजह से ही कौरवों की विशाल सेना पर विजय मिली. लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आई, जिसने पांडवों के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया. यह रहस्य किसी जीवित योद्धा ने नहीं, बल्कि बर्बरीक के कटे हुए सिर ने बताया था. मान्यता है कि बर्बरीक ने पूरे युद्ध को एक ऊंचे स्थान से देखा था और जब उनसे पूछा गया कि इस युद्ध में असली विजेता कौन था, तो उनका जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए. पढ़िए रोचक कथा-

कौन था बर्बरीक?

बर्बरीक को महाभारत की कथा में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बताया जाता है. वह बेहद शक्तिशाली योद्धा था और उसके पास तीन दिव्य बाण थे. मान्यता के अनुसार इन तीन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक अकेले ही युद्ध का रुख बदल सकता था. बर्बरीक ने संकल्प लिया था कि वह हमेशा युद्ध में उस पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा. श्रीकृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का परिणाम लगातार बदलता रह सकता है.

श्रीकृष्ण ने मांगा बर्बरीक का शीश

कथा के अनुसार श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और उनसे दान में उनका सिर मांग लिया. बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया. हालांकि उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखे. श्रीकृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की और बर्बरीक का सिर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वह 18 दिनों तक युद्ध देख सके.

युद्ध में किसका पराक्रम था?

युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था और जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए. तब श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि उन्होंने पूरे युद्ध में क्या देखा. बर्बरीक ने जो बताया, वह पांडवों के लिए चौंकाने वाला था. लोकप्रचलित कथा के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्हें युद्धभूमि में श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण कौरव सेना का विनाश होता दिखाई दिया. उन्हें ऐसा भी दिखाई दिया कि पांडव योद्धा केवल उस दैवी शक्ति के माध्यम बने हुए थे. यही बात पांडवों के अभिमान को तोड़ने वाली मानी जाती है.

पांडवों को मिला बड़ा संदेश

बर्बरीक के उत्तर का भाव यही था कि महाभारत की विजय का श्रेय केवल किसी एक योद्धा को नहीं दिया जा सकता. श्रीकृष्ण की रणनीति, अर्जुन का गांडीव, भीम की शक्ति और दूसरे योद्धाओं के पराक्रम ने युद्ध में अपनी-अपनी भूमिका निभाई, लेकिन अंतिम परिणाम के पीछे दैवी शक्ति और धर्म की स्थापना को महत्वपूर्ण माना गया. इसी वजह से बर्बरीक की कथा आज भी यह संदेश देती है कि जीत मिलने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए. बर्बरीक को ही बाद की लोकपरंपराओं में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है.