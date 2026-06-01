बरगद का पत्ता चढ़ाने की एक गलती पड़ सकती है भारी! जानिए किन देवताओं को इसे अर्पित करना है वर्जित

Banyan Leaf Worship Rules: सनातन धर्म में पूजा-पाठ के दौरान उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना विशेष महत्व होता है. शास्त्रों में देवी-देवताओं की पूजा के लिए अलग-अलग नियम और विधान बताए गए हैं. माना जाता है कि यदि पूजा सही विधि और उचित सामग्री के साथ की जाए तो उसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है.

बरगद के पत्ते को लेकर भी कुछ विशेष धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. हालांकि बरगद का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन सभी देवी-देवताओं को इसके पत्ते अर्पित करना उचित नहीं माना गया है. आइए जानते हैं कि किन देवताओं को बरगद का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए और किनकी पूजा में इसका उपयोग शुभ माना जाता है.

भगवान विष्णु और उनके अवतार

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है. उन्हें तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है. मान्यता है कि बरगद का वृक्ष स्वयं विष्णु का निवास स्थान माना गया है. ऐसे में उसी वृक्ष के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित करना उचित नहीं माना जाता. इसलिए विष्णु पूजा में बरगद के पत्ते का उपयोग वर्जित बताया गया है.

भगवान शिव

भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग और गंगाजल अर्पित करने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के वृक्ष में भी शिव तत्व का वास माना जाता है. इसी कारण शिवलिंग पर बरगद का पत्ता चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है.

माता लक्ष्मी

माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है. वहीं बरगद का वृक्ष स्थिरता, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दोनों के प्रतीकात्मक अर्थ अलग होने के कारण लक्ष्मी पूजा में बरगद के पत्ते का उपयोग नहीं किया जाता.

भगवान गणेश

भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गणपति पूजा में उन वस्तुओं का प्रयोग अधिक शुभ माना जाता है जो मंगल और समृद्धि का प्रतीक हों. इसी वजह से बरगद के पत्ते को गणेश पूजा में अर्पित करने की परंपरा नहीं मानी जाती.

बरगद के पत्ते से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में कभी भी पेड़ से तोड़ा हुआ बरगद का पत्ता उपयोग नहीं करना चाहिए. माना जाता है कि केवल वही पत्ता शुभ होता है जो प्राकृतिक रूप से वृक्ष से गिरा हो. ऐसे पत्ते का उपयोग पूजा या धार्मिक कार्यों में करना अधिक शुभ माना जाता है.