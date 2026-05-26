Bakrid 2026 Date: 28 मई को बकरीद, लेकिन क्या आप जानते हैं मुसलमान कितनी बार मनाते हैं ईद?

Bakrid 2026: भारत समेत दुनिया भर में बकरीद यानी ईद-उल-अजहा की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी, जबकि सऊदी अरब समेत कई देशों में यह त्योहार 27 मई को मनाया जाएगा.अक्सर लोग यही जानते हैं कि मुसलमान साल में सिर्फ दो बार ईद मनाते हैं , एक मीठी ईद और दूसरी बकरीद. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लाम में कुल तीन तरह की ईद का जिक्र मिलता है.

अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों ईद कौन-सी हैं और इन्हें क्यों मनाया जाता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

ईद-उल-फितर: रमजान खत्म होने की खुशी

सबसे पहले आती है ईद-उल-फितर, जिसे भारत में लोग मीठी ईद या सेवइयों वाली ईद भी कहते हैं.यह त्योहार रमजान के महीने के खत्म होने के बाद मनाया जाता है. पूरे महीने रोजा रखने के बाद जब चांद दिखाई देता है, तो अगले दिन ईद मनाई जाती है.इस दिन लोग सुबह ईद की नमाज पढ़ते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं. घरों में सेवइयां और कई तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं.ईद-उल-फितर को भाईचारे और खुशियों का त्योहार माना जाता है.

ईद-उल-अजहा: क्यों मनाई जाती है बकरीद?

दूसरी बड़ी ईद होती है ईद-उल-अजहा, जिसे आम बोलचाल में बकरीद कहा जाता है.यह इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. इस दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं.इस परंपरा का संबंध हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कहानी से जुड़ा है. इस्लामी मान्यता के अनुसार, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा था.हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह ने उनकी जगह एक दुंबे को भेज दिया. इसी घटना की याद में बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है.

ईद मिलाद-उन-नबी: तीसरी ईद का क्या है महत्व?

बहुत से लोग नहीं जानते कि मुस्लिम समुदाय में एक और खास दिन मनाया जाता है, जिसे ईद मिलाद-उन-नबी कहा जाता है.यह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग उनके बताए रास्तों और संदेशों को याद करते हैं.कई जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है. हालांकि, कुछ मुस्लिम समुदाय इसे सादगी से मनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है.

आखिर ईद का मतलब क्या होता है?

ईद शब्द का मतलब होता है खुशी, उत्सव और बार-बार लौटकर आने वाली खुशियां.इस्लाम में ईद सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे, इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद का संदेश भी देती है.

बकरीद 2026 को लेकर खास तैयारी

इस बार भारत में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी. बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोग खरीदारी में जुट गए हैं. मस्जिदों और घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.बकरीद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह त्याग, आस्था और सेवा की भावना से जुड़ा हुआ है.