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Bakrid 2026: आखिर भारत में कब मनाई जाएगी बकरीद? जानिए तारीख, चांद और कुर्बानी का महत्व

Bakrid 2026 Date: इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और बड़े त्योहारों में शामिल बकरीद को ईद अल-अधा और ईद-उल-जुहा के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं भारत में  बकरीद कब मनाई जाएगी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 16, 2026 9:00:58 PM IST

भारत में कब मनाई जाएगी बकरीद
भारत में कब मनाई जाएगी बकरीद


 Bakrid 2026 Date: इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और बड़े त्योहारों में शामिल बकरीद को ईद अल-अधा और ईद-उल-जुहा के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार त्याग, बलिदान, इंसानियत और अल्लाह के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक माना जाता है. दुनियाभर के मुसलमान इस दिन विशेष नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी की रस्म निभाते हैं और जरूरतमंदों की मदद कर खुशियां बांटते हैं.

इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरीद हर साल जुलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. भारत में साल 2026 में बकरीद 27 मई या 28 मई को मनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि चांद दिखाई देने के बाद ही की जाएगी.

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 क्यों मनाई जाती है बकरीद?

बकरीद का संबंध हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और उनकी अल्लाह के प्रति अटूट आस्था से जुड़ा हुआ है. धार्मिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे अपने सबसे प्रिय बेटे की कुर्बानी देने को कहा था.इब्राहिम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो गए. लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्बानी देने की कोशिश की, अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक मेमना भेज दिया. तभी से कुर्बानी की यह परंपरा शुरू हुई और बकरीद त्याग, समर्पण और इंसानियत का प्रतीक बन गई.

 भारत में कैसे मनाई जाती है बकरीद?

भारत में बकरीद का त्योहार बड़े उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. सुबह लोग नए और पारंपरिक कपड़े पहनकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने पहुंचते हैं. नमाज के बाद लोग एक-दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं.इस दिन कुर्बानी की रस्म निभाई जाती है और मांस का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है. इसे दया, भाईचारे और सामाजिक समानता का प्रतीक माना जाता है.दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में बकरीद के दौरान खास रौनक देखने को मिलती है. बाजारों में बकरियों और भेड़ों की खरीदारी भी तेज हो जाती है.

 कब है बकरीद 2026 (Bakrid Date 2026)

 बकरीद की तारीख हर साल बदलती रहती है. भारत में साल 2026 में बकरीद 27 मई को मनाए जाने की संभावना है, लेकिन अगर चांद एक दिन बाद दिखाई देता है तो यह त्योहार 28 मई को भी मनाया जा सकता है.मुस्लिम समुदाय इस त्योहार का पूरे साल इंतजार करता है और इसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Bakrid 2026Bakrid Date IndiaEid al AdhaEid ul Zuha
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