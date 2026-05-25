Bakra Eid India Date 2026: 27 या 28 भारत में कब है बकरीद? जानें अन्य देशों का हाल

Bakra Eid India Date 2026: दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय में इस समय ईद-उल-अजहा यानी बकरीद 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. ये इस्लाम धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. इस पर्व का संबंध इस्लामी चंद्र कैलेंडर के जुल हिज्जा महीने से है, जो इस्लामिक वर्ष का अंतिम महीना होता है. इसी महीने में पवित्र हज यात्रा भी संपन्न होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मक्का की यात्रा करते हैं.

बकरीद 2026 सऊदी और अन्य जगह कब होगी?

सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न देशों की चांद देखने वाली समितियों के अनुसार ईद-उल-अजहा 2026 की तारीखों की पुष्टि हो चुकी है. जानकारी के अनुसार, सऊदी अरब में बकरीद बुधवार, 27 मई 2026 को मनाई जाएगी.

इसके साथ ही कई अन्य देशों में भी इसी दिन ये पर्व मनाया जाएगा, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किये, जॉर्डन, अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी,फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देश शामिल हैं.

भारत में बकरीद 2026 कब मनाई जाएगी?

भारत में ईद-उल-अजहा का त्योहार एक दिन बाद मनाया जाएगा. चंद्र दर्शन के अनुसार, भारत, बांग्लादेश और ब्रुनेई में बकरीद गुरुवार, 28 मई 2026 को मनाई जाएगी. अलग-अलग देशों में चांद दिखने के आधार पर तारीखों में ये अंतर देखा जाता है.

बकरीद का धार्मिक महत्व

ईद-उल-अजहा को इस्लाम धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है. ये पर्व हजरत इब्राहिम की उस महान आस्था और कुर्बानी की याद दिलाता है, जब उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे को कुर्बान करने का संकल्प लिया था. इस्लामी मान्यता के अनुसार, उनकी निष्ठा को देखकर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी स्वीकार की. इसी घटना की याद में हर साल ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग अल्लाह के प्रति अपनी आस्था और समर्पण व्यक्त करते हैं.

बकरीद कैसे मनाई जाती है?

बकरीद के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और नए या साफ कपड़े पहनते हैं. इसके बाद ईदगाह या मस्जिद में जाकर ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है और अल्लाह से दुआ मांगी जाती है. नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म निभाई जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है. इस मौके पर लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं तथा जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं. दान-पुण्य और भोजन वितरण को इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

