Eid-ul-Adha 2026:  बकरीद की वो कहानी जिसे सुनकर कांप उठता है दिल, आखिर क्यों बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हुए थे हजरत इब्राहिम?

Bakra Eid 2026: बकरीद की कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है. इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यह वह इम्तिहान था, जिसमें एक पिता को अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ा.कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के सबसे नेक और प्रिय नबियों में गिने जाते थे. उन्होंने लंबे समय तक औलाद के लिए दुआ की थी. बुजुर्ग उम्र में अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, जिनका नाम इस्माइल रखा गया.हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे. लेकिन जब इस्माइल बड़े होने लगे, तब अल्लाह ने उनके ईमान और सब्र की परीक्षा लेने का फैसला किया.

इस्लामी मान्यता के मुताबिक हजरत इब्राहिम को लगातार तीन रात एक ही सपना दिखाई दिया. उस ख्वाब में अल्लाह उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज कुर्बान करने का हुक्म दे रहे थे.इब्राहिम समझ चुके थे कि अल्लाह जिस चीज की कुर्बानी मांग रहे हैं, वह उनका बेटा इस्माइल ही है. यह फैसला किसी भी पिता के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा.

बेटे ने भी दिखाई अटूट आस्था

हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से पूरी बात कही. उन्होंने कहा कि उन्हें ख्वाब में बेटे की कुर्बानी देने का आदेश मिला है.बताया जाता है कि यह सुनकर भी हजरत इस्माइल डरे नहीं. उन्होंने अपने पिता से कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो उसे पूरा कीजिए. उन्होंने भरोसा जताया कि अल्लाह उन्हें सब्र करने वालों में शामिल करेगा.यह सिर्फ पिता और बेटे की बातचीत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है.

शैतान ने रोकने की कोशिश की

इसके बाद हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मीना की तरफ रवाना हुए. रास्ते में शैतान ने कई बार उन्हें बहकाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका ईमान कमजोर नहीं पड़ा.कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने शैतान को कंकड़ मारकर भगा दिया. इसी घटना की याद में आज भी हज यात्रा के दौरान मुसलमान जमरात पर कंकड़ मारने की रस्म निभाते हैं.

जब छुरी चली लेकिन…

मीना पहुंचने के बाद हजरत इस्माइल ने अपने पिता से कहा कि वह आंखों पर पट्टी बांध लें, ताकि बेटे का चेहरा देखकर उनका दिल कमजोर न पड़ जाए.हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी. लेकिन जैसे ही कुर्बानी का वक्त आया, अल्लाह ने उनकी नीयत और सब्र को कबूल कर लिया.मान्यता है कि फरिश्ते जिब्राईल जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए और इस्माइल की जगह उसे रख दिया गया. जब इब्राहिम ने आंखों से पट्टी हटाई तो उनका बेटा सुरक्षित खड़ा था और उसकी जगह दुम्बा कुर्बान हो चुका था.इसके बाद आसमान से आवाज आई कि इब्राहिम ने अपने ख्वाब और अल्लाह के हुक्म को सच कर दिखाया.

क्या है कुर्बानी का असली मतलब?

इस्लाम में कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर की बलि देना नहीं माना जाता. इसका असली संदेश अपनी बुराइयों, अहंकार, लालच और गुस्से को त्यागना भी बताया गया है.ईद-उल-अजहा लोगों को त्याग, सब्र, इंसानियत और जरूरतमंदों के साथ खुशियां बांटने की सीख देती है. यही वजह है कि यह त्योहार दुनियाभर के मुसलमानों के लिए बेहद खास माना जाता है.

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