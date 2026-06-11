9 सिर के बदले शिवलिंग की प्राप्ति, लंका ले जाने की जिद पर रावण से हुआ छल, फिर देवघर में स्थापित हो गया ज्योतिर्लिंग

Baidyanath Jyotirlingas Deoghar: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कोई कमी नहीं है. देश के कोने-कोने में ऐसे अनेक मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. लेकिन, कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर झारखंड का देवघर मंदिर है. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है.

पौराणिक कहानी के अनुसार, रावण भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में अपने साथ लंका ले जाने की जिद पर अड़ गया था. शिव जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि यह शिवलिंग रास्ते में कहीं भी जमीन को नहीं छूना चाहिए. इसके बाद रास्ते में रावण के साथ छल हुआ और शिवलिंग यहीं देवघर में स्थापित हो गया. इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने वैद्यनाथ मंदिर का रातों रात निर्माण किया था. आइए जानते हैं देवघर ज्योतिर्लिंग (बैद्यनाथ धाम) से जुड़ी पौराणिक कथा-

देवघर ज्योतिर्लिंग (बैद्यनाथ धाम) की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, बात उस समय की है जब लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या की. इस दौरान लंकेश ने अपने नौ सिर शिवजी को अर्पित कर दिए थे. दसवां सिर चढ़ाने से पहले शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे शिवलिंग (कामना लिंग) प्रदान किया. रावण इस शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की जिद करने लगा. खूब मना करने के बाद भी जब रावण नहीं माना तो, शिवजी ने शर्त रखी कि यदि इस लिंग को रास्ते में कहीं भी नीचे रखा दिया, तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा. लंका ले जाते समय, देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने लीला रची, जिसके कारण रावण को इस शिवलिंग को एक ग्वाले (बैरजू) को सौंपना पड़ा. रावण के वापस आने तक शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था, जिसे बाद में बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना गया.

‘बैद्यनाथ’ नाम कैसे पड़ा?

धार्मिक मान्यता है कि, तपस्या के दौरान रावण के घायल होने पर भगवान शिव ने स्वयं वैद्य (डॉक्टर) बनकर उसका उपचार किया था, इसलिए यहां उन्हें बैद्यनाथ कहा जाता है. यह स्थान मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है. सावन महीने में यहां भव्य कांवड़ यात्रा होती है. लाखों भक्त यहां जलाभिषेक करने आते हैं.

भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान