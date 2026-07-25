Home > धर्म > बहन-बेटी, दामाद और… इन 3 लोगों का घर में आना बहुत शुभ? सामर्थ्य के हिसाब से जरूर दें भेंट, घर नहीं आएगी दरिद्रता!

बहन-बेटी, दामाद और… इन 3 लोगों का घर में आना बहुत शुभ? सामर्थ्य के हिसाब से जरूर दें भेंट, घर नहीं आएगी दरिद्रता!

Vastu Tips: एक मान्यता के अनुसार, बहन-बेटी, दामाद और भांजा-भांजी का घर में आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके पीछे की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

By: Lalit Kumar | Published: July 25, 2026 2:58:47 PM IST

घर में इन लोगों का आना बहुत शुभ.
घर में इन लोगों का आना बहुत शुभ.


Vastu Tips: सनातन धर्म में रिश्तों को केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि धर्म और संस्कार का आधार माना गया है. हमारे शास्त्रों और लोकपरंपराओं में कुछ ऐसे रिश्तों का विशेष महत्व बताया गया है, जिनका सम्मान करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार बहन-बेटी, दामाद और भांजा-भांजी का घर में आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि, यदि इनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया जाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र, भोजन, फल, मिठाई या कोई उपहार देकर विदा किया जाए, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है. इसके पीछे की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

बहन-बेटी को क्यों कहा जाता है घर की लक्ष्मी?

भारतीय संस्कृति में बेटी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. विवाह के बाद जब बेटी मायके आती है तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है. धार्मिक मान्यता है कि बेटी का सम्मान करना, उसे प्रेम देना और विदा करते समय यथाशक्ति भेंट देना शुभ फलदायी होता है. इसी तरह बहन का भी विशेष सम्मान करने की परंपरा है. भाई-बहन का रिश्ता प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक माना जाता है. बहन के सम्मान से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक वातावरण का संचार होता है.

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घर में दामाद का सम्मान क्यों है जरूरी?

सनातन परंपरा में दामाद को केवल बेटी का पति नहीं, बल्कि सम्मानित अतिथि माना जाता है. कई क्षेत्रों में उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर आदर दिया जाता है. जब दामाद घर आएं तो उनका यथाशक्ति सत्कार करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि दामाद का सम्मान करने से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. हालांकि, इसका अर्थ अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना नहीं है.

भांजा-भांजी का विशेष महत्व क्यों?

लोकमान्यताओं में भांजा और भांजी का स्थान भी अत्यंत शुभ माना गया है. बहन की संतान को परिवार का सौभाग्य माना जाता है. इसलिए जब वे घर आएं तो उन्हें खाली हाथ विदा न करने की परंपरा रही है. फल, मिठाई, वस्त्र या कोई छोटा-सा उपहार देकर उन्हें सम्मानित करना शुभ माना जाता है. कई स्थानों पर यह परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है.

अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट दें

धर्मशास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि उपहार महंगे ही होने चाहिए. जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रेम और श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करता है, वही सबसे बड़ा दान माना जाता है. एक फल, मिठाई, वस्त्र या स्नेहपूर्वक कराया गया भोजन भी पर्याप्त माना गया है.

इन लोगों के आदर से क्यों नहीं आती दरिद्रता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रिश्तों का सम्मान करने, अतिथि का आदर करने और परिवार में प्रेम बनाए रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ‘दरिद्रता नहीं आती’ जैसी बातें आस्था और लोकविश्वास का हिस्सा हैं.

Tags: Dharmreligion news
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