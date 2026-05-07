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कड़ाके की ठंड और बर्फबारी भी नहीं रोक पाई आस्था! मुश्किल मौसम के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Badrinath Dham: उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है. जहां देश के कई हिस्सों में लोग तेज गर्मी से परेशान हैं, वहीं हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे इस धाम में कड़ाके की ठंड, लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 7, 2026 5:23:25 PM IST

मुश्किल मौसम के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
मुश्किल मौसम के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब


Badri Vishal Darshan: चार धाम यात्रा शुरू हुए करीब दो सप्ताह बीत चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक लगभग दो लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं. खराब मौसम के बावजूद भक्तों का उत्साह और विश्वास लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है.

धाम में सुबह का मौसम अक्सर शांत और सुहावना रहता है, लेकिन दोपहर होते-होते मौसम अचानक बदल जाता है. तेज बारिश शुरू हो जाती है और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरने लगती है. ऐसे हालात में भी श्रद्धालु गर्म कपड़े, रेनकोट, दस्ताने और छतरियां लेकर मंदिर की ओर बढ़ते नजर आते हैं. कई भक्त घंटों सफर तय करके सिर्फ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

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 प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम 

यात्रियों का कहना है कि मौसम कितना भी कठिन क्यों न हो, बाबा बद्री विशाल के दर्शन की इच्छा उन्हें हर मुश्किल पार करने की ताकत देती है. मंदिर परिसर से लेकर तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल तक हर तरफ ‘जय बद्री विशाल’ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं. पूरा धाम भक्ति और श्रद्धा के रंग में डूबा नजर आ रहा है.इस बार यात्रा को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. दर्शन व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा सुगम बताई जा रही है, जिससे श्रद्धालु संतोष जाहिर कर रहे हैं. दर्शन के बाद यात्री सुरक्षित तरीके से अपनी वापसी भी कर रहे हैं.

23 अप्रैल से खुला है कपाट

23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से ही बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. धाम में पहुंचते ही हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल महसूस होता है.इसी बीच मशहूर ड्रमर शिवमणि ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए. उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य वातावरण की जमकर तारीफ की. दर्शन के बाद मंदिर परिसर में उन्होंने अपनी खास ड्रमिंग प्रस्तुति से वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भी मंत्रमुग्ध कर दिया.

Tags: badrinath dhamChar Dham Yatrauttarakhand news
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